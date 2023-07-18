日職》「鷹之祭典」狂輸？花80億補強的軟銀陷低迷 OB分析原因

軟銀投手史都華昨天主投7局失3分吞敗。（取自產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹去年季後至今花了約80億日圓做大補強，包含以7年50億日圓大約網羅近藤健介。不過，軟銀昨天以0比3不敵歐力士，不但吞下9連敗，更是軟銀隊史首次連續輸掉3個系列賽。軟銀隊在每年例行舉辦的「鷹之祭典」活動，今年已吞3連敗，而且近15場的「鷹之祭典」只拿到1勝14敗。

除了近藤健介外，軟銀季前網羅有原航平、前美聯救援王歐蘇納（Roberto Osuna）、洋投岡寇（Joe Gunkel）、阿斯圖迪歐（Willians Astudillo）等人，粗估花費約80億日圓，近期還找回36歲古巴強打戴斯潘（Alfredo Despaigne）。

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不過，軟銀近期卻是陷入大低潮，昨天輸球後，根據《西日本體育》報導，這是軟銀前身大榮鷹自1996年9月8日至23日以來，軟銀隊史再度吞下9連敗，也是隊史首次連續輸掉3個系列賽。軟銀目前以43勝37敗2和暫居太平洋聯盟第三。

對此軟銀在「鷹之祭典」的勝率不高，目前擔任球評的前軟銀球星五十嵐亮太在富士電視台的野球節目中提出看法，「因為這是主場的活動，所以球場擠滿軟銀的球迷，因此在對手進攻時，球場會稍微安靜下來，選手們可能感到一些不適應，這可能對他們產生影響。」

五十嵐亮太說，「真的有一種獨特的氛圍，敵隊的選手可能會意識到他們不能輸，於是在心態上超越軟銀的選手們。」

軟銀今年的「鷹之祭典」在7月份還有6場比賽。

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