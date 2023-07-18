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網球》艾卡拉茲高效率拿2座大滿貫冠軍 勝過費德爾、喬帥

2023/07/18 08:52

艾卡拉茲在第10次躋身大滿貫會內賽，就完成勇奪生涯第2座大滿貫冠軍，在男子網壇排名史上第3快。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在今年溫布頓網球錦標賽封王，在第10次躋身大滿貫會內賽，就完成勇奪生涯第2座大滿貫冠軍，在男子網壇排名史上第3快。

男子網壇進入公開化年代以後，有31位選手至少拿到2個大滿貫冠軍，而在實現拿到2個大滿貫的成就時，艾卡拉茲在第10次參與四大賽會內賽就完成，追平麥克安諾（John McEnroe），僅次納達爾（Rafael Nadal）和韋蘭德（Mats Wilander）的9次，以及貝克（Boris Becker）、柏格（Björn Borg）的8次。

20歲艾卡拉茲在2020年還在會外賽徘徊，2021年澳網開始有參賽都能打進會內賽，在去年美網成功封王，並在今年溫網擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）封王。

數據顯示，瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）歷經19次大滿貫會內賽後才拿下2座大滿貫冠軍，而喬科維奇則花了25次，至於英國名將穆雷（Andy Murray）則花了30次，瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka）在第41次才實現，為各高手之中最長。

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