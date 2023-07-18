晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大都會看上山本由伸？ 紐媒指薪水有望超過領23億的千賀滉大

2023/07/18 10:34

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士王牌投手山本由伸今年季後有望挑戰美國大聯盟舞台。紐約媒體《SNY》指出，大都會總管艾普勒（Billy Eppler）今年季中曾到日本觀看去看山本由伸的投球，這代表有可能會在季後出手網羅這名日本強投。

《SNY》提到，今年季後包含天使投打二刀流球星大谷翔平、教士前塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）等人，都將進入自由市場，但目前沒有任何人相信大谷會和紐約球隊簽約。

《SNY》指出大都會也有其他選擇，就是年僅24歲的山本由伸。根據一名熟悉山本的人士，他把山本由伸形容為球速更快的巴西特（Chris Bassitt），這意味著山本由伸像巴西特一樣擁有豐富的球種，但快速球更有力，該名人士評估山本由伸可以成為二號先發，或者在一支爭冠球隊可扛三號先發。

大都會今年網羅千賀滉大，他今年先發17場，交出7勝5敗防禦率3.20的成績，共投95.2局賞122次三振。該名人士認為，山本由伸不會調至牛棚，而且他的薪水可能會超越千賀滉大的5年7500萬美元合約（約新台幣23億）。

千賀滉大。（資料照，法新社）

團隊薪資逾3億美元的大都會本季戰績不佳，截至昨天為止，大都會戰績43勝50敗暫居國家聯盟東區第四，和國東龍頭勇士有著18.5場的勝差，大都會要闖進季後賽的難度很高。

因此傳出大都會可能會交易當家強投韋蘭德（Justin Verlander）和薛哲（ Max Scherzer），但韋蘭德已經40歲，薛哲也快要滿39歲，兩人本季表現都不佳，也讓其他球隊興趣缺缺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。