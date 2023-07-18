MLB》大都會看上山本由伸？ 紐媒指薪水有望超過領23億的千賀滉大

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士王牌投手山本由伸今年季後有望挑戰美國大聯盟舞台。紐約媒體《SNY》指出，大都會總管艾普勒（Billy Eppler）今年季中曾到日本觀看去看山本由伸的投球，這代表有可能會在季後出手網羅這名日本強投。

《SNY》提到，今年季後包含天使投打二刀流球星大谷翔平、教士前塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）等人，都將進入自由市場，但目前沒有任何人相信大谷會和紐約球隊簽約。

請繼續往下閱讀...

《SNY》指出大都會也有其他選擇，就是年僅24歲的山本由伸。根據一名熟悉山本的人士，他把山本由伸形容為球速更快的巴西特（Chris Bassitt），這意味著山本由伸像巴西特一樣擁有豐富的球種，但快速球更有力，該名人士評估山本由伸可以成為二號先發，或者在一支爭冠球隊可扛三號先發。

大都會今年網羅千賀滉大，他今年先發17場，交出7勝5敗防禦率3.20的成績，共投95.2局賞122次三振。該名人士認為，山本由伸不會調至牛棚，而且他的薪水可能會超越千賀滉大的5年7500萬美元合約（約新台幣23億）。

千賀滉大。（資料照，法新社）

團隊薪資逾3億美元的大都會本季戰績不佳，截至昨天為止，大都會戰績43勝50敗暫居國家聯盟東區第四，和國東龍頭勇士有著18.5場的勝差，大都會要闖進季後賽的難度很高。

因此傳出大都會可能會交易當家強投韋蘭德（Justin Verlander）和薛哲（ Max Scherzer），但韋蘭德已經40歲，薛哲也快要滿39歲，兩人本季表現都不佳，也讓其他球隊興趣缺缺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法