世界青少年巧固球錦標賽 台灣隊於18歲組奪冠

台灣代表隊參加世界盃巧固球賽，獲得18歲組冠軍。（新北市立三民高中提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕2023年世界盃青少年巧固球錦標賽於7月14日至16日在新加坡舉行，台灣代表隊獲得隊18歲組冠軍，台灣代表隊是以以全國賽冠軍隊、新北市三民高中6位選手為主體，另6位選手由高雄路竹高中、桃園大溪高中及彰化二林高中選拔組成。

三民高中校長彭盛佐說，台灣代表隊不負所望，經連勝澳門、瑞士、泰國及香港4連勝後，與新加坡爭冠最終以54比34 精彩獲勝，參賽國家還有中、法、馬來西亞，現場比賽各隊表現都士氣高昂氣氛和樂融融，感謝三民高中巧固球教練方慎思辛勤帶隊及老師張作成一同協助管理及照顧選手，讓選手們能夠一路闖進決賽，並且拿下冠軍。

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三民高中出賽選手包括王亦澄、張廷御、張瑞良、游昱晟、張登翔、鄭郡邦、陳柏煜，在各場賽事全力拚戰、完成任務，為國爭光。

彭盛佐說，三民高中巧固球隊創立於1998年，是培育國手的搖籃，多次連霸亞洲盃、世界盃等比賽，也是全民運動會連續9屆18年連霸隊伍，這次台灣巧固球代表隊是以新北市三民高中為主體，並且在三民高中集訓1個月，赴新加坡參賽，由他擔任領隊，總教練方慎思及教練團負責訓練調度。

台灣代表隊將士用命，一路過關斬將終獲冠軍。（新北市立三民高中提供）

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