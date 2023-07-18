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溫網》艾卡拉茲收到一票祝福 看到納達爾的訊息最激動

2023/07/18 09:49

艾卡拉茲。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫布頓網球錦標賽奪冠，收到不少祝賀，他表示，看到納達爾（Rafael Nadal）的祝福最令他驚喜，「不管什麼時候，只要收到他的祝福，總讓我最激動。」

艾卡拉茲接受「馬卡報」時透露，自己收到不少人的祝福，像是F1傳奇車手阿隆索（Fernando Alonso）、NBA熱火球星巴特勒（Jimmy Butler），還有電影明星威爾史密斯（Will Smith），他說：「收到這些訊息，讓我覺得自己很幸福。」

不過在眾多祝福之中，讓艾卡拉茲最有感的是來自同樣來自西班牙的網壇好手納達爾，他說：「他在決賽前就祝我好運，我很感激，從兒時到現在他都是我的偶像，在我人生中最重要的時刻，他給我送來力量和好運，這一點讓我很欽佩及欣賞，決賽後他又傳訊息給我，跟我說：『恭喜你拿到冠軍，好好享受這一刻吧，因為這是獨一無二的夢幻時刻。』」

艾卡拉茲也提到，最後高捧冠軍獎盃那一刻確實讓他感覺到自己全身起雞皮疙瘩，「我看過很多位冠軍的捧冠時刻，一直告訴自己也想成為舉盃的人，能和過去兩週內支持我的球迷共同慶祝，真的非常棒。」而他也提到，和家人一起慶祝奪冠的瞬間會是他最想珍藏的回憶。

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