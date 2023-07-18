U12》手繪燈籠、加油板 台南「最台味」迎WBSC少棒賽

安慶國小棒球隊員繪製卡通動物加油版將為捷克隊加油。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽開賽倒數10天！下週12國代表隊將齊聚台南，台南市安排12所親善學校分頭接待各國球員。除了來自亞洲、歐洲、北美洲、中美洲、南美洲的球隊在台南亞太棒球場同場競技，加上隨隊親友團，預估將有300人，是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後，台南市單次最大規模體育國民外交活動。

接待韓國隊的上華實驗教育機構學童，繪製台南經典文化意象燈籠。（台南市府提供）

台南親善團師生將依U12傳統，分組賽結束後的休息日帶領各國球隊參觀包括赤崁樓、億載金城、安平古堡、左鎮化石園區、山上花園水道博物館等景點。

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崇學國小準備要送日本隊手工縫製的台灣風情零錢包。（台南市府提供）

台南市政府表示，4月就啟動親善學校籌組工作，採1校接待1隊，其中開元、德南、歸南、崇學及安慶國小等校連續5屆都參與。小朋友在師長帶領下準備，包括認識被接待國的文化特色，用該國的語言製作加油版及彩繪燈籠，屆時將親手送給各國球隊，也練習簡單的招呼語，希望在交流日派上用場。

安慶國小負責接待捷克隊，棒球隊員暑假練球之餘，也特地參與繪製卡通動物加油版加油。德南國小負責美國隊，手繪代表美國的白頭海鵰（Bald Eagle），搭配運動賽事最常使用的加油用英語「GO GO GO！」。接待韓國隊的上華實驗教育機構學童發揮藝術天分，繪製台南經典文化意象燈籠，栩栩如生呈現鹿耳門聖母廟、媽祖像、安平劍獅等，相當令人驚艷。

崇學國小要送日本隊手工縫製的台灣風情零錢包，零錢包上的圖案正港「台」，有外國旅客喜歡的小籠包、珍珠奶茶、雞排等美食，還有台灣最在地的藍白拖、筊杯等。

台南市政府表示，台南於2015年以來開始承辦U12迄今，台灣隊出賽場次往往都吸引數千位球迷進場，但非台灣隊出賽場次，觀眾多半較少，為了向遠道而來的球隊展現台南的熱情友善，每屆都邀集在地學校籌組親善團，除了進場為接待的球隊加油，不少學童也是透過U12首次與年齡相仿的外國朋友交流，讓國民外交從小開始。

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