MLB》超級工具人泰勒轟逆轉滿貫砲 道奇終結金鶯8連勝

泰勒敲出逆轉滿貫砲後與隊友慶祝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期掃出一波8連勝、狀況火燙的金鶯今天碰上鐵板，在對上道奇的比賽中，原本前5局還保有領先，不過在6局上被道奇的超級工具人泰勒（Chris Taylor）敲了一發逆轉滿貫砲，終場就以4：6輸球，終結了8連勝。

金鶯前2局靠著安打串聯，一開賽就取得3：0領先，道奇在4局上先追回1分，不過5局下靠著今年全壘打大賽上演「左右開弓」的捕手拉契曼（Adley Rutschman）轟出陽春砲，金鶯將領先擴大至4：1。

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6局上金鶯先發投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）遇到亂流，而道奇也把握機會，佛里曼（Freddie Freeman）一上場便擊出中外野三壘安打，下一棒史密斯（Will Smith）串聯一壘安打將他送回本壘；羅德里奎茲面對第4棒馬恩西（Max Muncy）先是投出暴投，並且未能解決他投出保送，金鶯教練團決定換投手。

不過接任的牛棚貝克（Bryan Baker）也沒能解決危機，反而讓道奇攻佔滿壘，並在面對泰勒時，被敲了一發逆轉滿貫砲，讓道奇反以6：4領先；兩隊之後都未有分數進帳，9局下道奇派出貝瑞瑟（Ryan Brasier）救援，而他也成功關門，最終道奇就以2分贏球。

金鶯之前一波8連勝，與光芒勝差拉近到僅剩1場，不過今天光芒也輸球，兩隊間的勝差沒有改變。值得一提的是，道奇佛里曼今天僅差1支全壘打，就可以達成完全打擊。

IT'S GONE



Go-ahead grand slam by Chris Taylor



（via @SportsNetLA）pic.twitter.com/SYVm2wxQD9 — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） July 18, 2023

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