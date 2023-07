MLB》超級工具人泰勒轟逆轉滿貫砲 道奇終結金鶯8連勝

泰勒敲出逆轉滿貫砲後與隊友慶祝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕近期掃出一波8連勝、狀況火燙的金鶯今天碰上鐵板,在對上道奇的比賽中,原本前5局還保有領先,不過在6局上被道奇的超級工具人泰勒(Chris Taylor)敲了一發逆轉滿貫砲,終場就以4:6輸球,終結了8連勝。

金鶯前2局靠著安打串聯,一開賽就取得3:0領先,道奇在4局上先追回1分,不過5局下靠著今年全壘打大賽上演「左右開弓」的捕手拉契曼(Adley Rutschman)轟出陽春砲,金鶯將領先擴大至4:1。

請繼續往下閱讀...

6局上金鶯先發投手羅德里奎茲(Grayson Rodriguez)遇到亂流,而道奇也把握機會,佛里曼(Freddie Freeman)一上場便擊出中外野三壘安打,下一棒史密斯(Will Smith)串聯一壘安打將他送回本壘;羅德里奎茲面對第4棒馬恩西(Max Muncy)先是投出暴投,並且未能解決他投出保送,金鶯教練團決定換投手。

不過接任的牛棚貝克(Bryan Baker)也沒能解決危機,反而讓道奇攻佔滿壘,並在面對泰勒時,被敲了一發逆轉滿貫砲,讓道奇反以6:4領先;兩隊之後都未有分數進帳,9局下道奇派出貝瑞瑟(Ryan Brasier)救援,而他也成功關門,最終道奇就以2分贏球。

金鶯之前一波8連勝,與光芒勝差拉近到僅剩1場,不過今天光芒也輸球,兩隊間的勝差沒有改變。值得一提的是,道奇佛里曼今天僅差1支全壘打,就可以達成完全打擊。

IT'S GONE



Go-ahead grand slam by Chris Taylor



(via @SportsNetLA)pic.twitter.com/SYVm2wxQD9