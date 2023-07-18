晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》超級工具人泰勒轟逆轉滿貫砲 道奇終結金鶯8連勝

2023/07/18 11:19

泰勒敲出逆轉滿貫砲後與隊友慶祝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期掃出一波8連勝、狀況火燙的金鶯今天碰上鐵板，在對上道奇的比賽中，原本前5局還保有領先，不過在6局上被道奇的超級工具人泰勒（Chris Taylor）敲了一發逆轉滿貫砲，終場就以4：6輸球，終結了8連勝。

金鶯前2局靠著安打串聯，一開賽就取得3：0領先，道奇在4局上先追回1分，不過5局下靠著今年全壘打大賽上演「左右開弓」的捕手拉契曼（Adley Rutschman）轟出陽春砲，金鶯將領先擴大至4：1。

6局上金鶯先發投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）遇到亂流，而道奇也把握機會，佛里曼（Freddie Freeman）一上場便擊出中外野三壘安打，下一棒史密斯（Will Smith）串聯一壘安打將他送回本壘；羅德里奎茲面對第4棒馬恩西（Max Muncy）先是投出暴投，並且未能解決他投出保送，金鶯教練團決定換投手。

不過接任的牛棚貝克（Bryan Baker）也沒能解決危機，反而讓道奇攻佔滿壘，並在面對泰勒時，被敲了一發逆轉滿貫砲，讓道奇反以6：4領先；兩隊之後都未有分數進帳，9局下道奇派出貝瑞瑟（Ryan Brasier）救援，而他也成功關門，最終道奇就以2分贏球。

金鶯之前一波8連勝，與光芒勝差拉近到僅剩1場，不過今天光芒也輸球，兩隊間的勝差沒有改變。值得一提的是，道奇佛里曼今天僅差1支全壘打，就可以達成完全打擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。