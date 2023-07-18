MLB》七月12場吞9敗！光芒再見暴投不敵遊騎兵 美聯第一拉警報

美聯勝投、防禦率雙冠王麥克拉納漢今天傷癒復出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯戰績最佳的光芒的龍頭寶座岌岌可危，今天因再見暴投以2：3不敵美聯西區第一遊騎兵，近期苦吞2連敗，金鶯距離東區龍頭光芒僅剩1場勝差，戰績也快被金鶯和遊騎兵追上。

美聯勝投、防禦率雙冠王麥克拉納漢（Shane McClanahan）今天傷癒復出，大展王牌身手，前5局壓制力十足，只被遊騎兵打線擊出一支安打上壘，光芒則靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）1局上的高飛犧牲打，以及J.洛爾（Josh Lowe）今第2局的中外野陽春砲，前5局取得2：0領先。

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遊騎兵直到6局下才突破麥克拉納漢的封鎖，杜蘭（Ezequiel Duran）扛出右外野2分彈，一棒扳平戰局，麥克拉納漢歸隊首秀投用69球投滿6局，被敲3安，包括1支全壘打失2分，另有6次三振，無關勝敗；遊騎兵強投丹寧（Dane Dunning）雖然開局不穩，但仍繳出7局失2分的優質好投。

兩隊纏鬥至9局下才分出勝負，光芒推出班克斯（Pete Fairbanks）把關，但一上來卻被榮格（Josh Jung）敲出中外野二壘安打，賈西亞（Adolis Garcia）遭到三振，N.洛爾（Nathaniel Lowe）二壘滾地球遭刺殺，但跑者推進至三壘，班克斯在2人出局、球數1好1壞時，面對遊騎兵捕手賈佛（Mitch Garver）投出再見暴投，讓對手輕鬆獲勝，喜迎4連勝。

光芒目前以60勝37敗暫居美聯第一，金鶯今天輸球後以57勝36敗緊追在後，距離美聯東區龍頭依舊只有1場勝差，美聯戰績第三的是遊騎兵的56勝39敗，距離光芒則有3場勝差。

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