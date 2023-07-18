晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》七月12場吞9敗！光芒再見暴投不敵遊騎兵 美聯第一拉警報

2023/07/18 11:30

美聯勝投、防禦率雙冠王麥克拉納漢今天傷癒復出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯戰績最佳的光芒的龍頭寶座岌岌可危，今天因再見暴投以2：3不敵美聯西區第一遊騎兵，近期苦吞2連敗，金鶯距離東區龍頭光芒僅剩1場勝差，戰績也快被金鶯和遊騎兵追上。

美聯勝投、防禦率雙冠王麥克拉納漢（Shane McClanahan）今天傷癒復出，大展王牌身手，前5局壓制力十足，只被遊騎兵打線擊出一支安打上壘，光芒則靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）1局上的高飛犧牲打，以及J.洛爾（Josh Lowe）今第2局的中外野陽春砲，前5局取得2：0領先。

遊騎兵直到6局下才突破麥克拉納漢的封鎖，杜蘭（Ezequiel Duran）扛出右外野2分彈，一棒扳平戰局，麥克拉納漢歸隊首秀投用69球投滿6局，被敲3安，包括1支全壘打失2分，另有6次三振，無關勝敗；遊騎兵強投丹寧（Dane Dunning）雖然開局不穩，但仍繳出7局失2分的優質好投。

兩隊纏鬥至9局下才分出勝負，光芒推出班克斯（Pete Fairbanks）把關，但一上來卻被榮格（Josh Jung）敲出中外野二壘安打，賈西亞（Adolis Garcia）遭到三振，N.洛爾（Nathaniel Lowe）二壘滾地球遭刺殺，但跑者推進至三壘，班克斯在2人出局、球數1好1壞時，面對遊騎兵捕手賈佛（Mitch Garver）投出再見暴投，讓對手輕鬆獲勝，喜迎4連勝。

光芒目前以60勝37敗暫居美聯第一，金鶯今天輸球後以57勝36敗緊追在後，距離美聯東區龍頭依舊只有1場勝差，美聯戰績第三的是遊騎兵的56勝39敗，距離光芒則有3場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。