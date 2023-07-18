U12》台灣少棒隊正式名單出爐 28日台南開打

第7屆U12世界盃今年在台灣開打。（資料照，棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕第7屆U12世界盃今年在台灣開打，台灣少棒隊18人正式名單稍早公布，領軍的總教練是花蓮縣太巴塱國小少棒隊總教練陳明仁。

台灣少棒代表隊預計20日前往台南亞太少棒主球場，熟悉場地及夜間燈光。28日首戰，台灣隊將迎戰澳洲隊。

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2023 年第 7 屆世界盃（U12）少棒錦標賽 台灣少棒代表隊名單

總教練：陳明仁 （花蓮縣）

教練：陳信福 （花蓮縣） 、陳智培 （花蓮縣）

投手：邱亞恩 （臺東縣）、王聖穰 （新北市） 、陳冠旭（桃園市）、陳昶叡 （臺中市）、田君翰 （南投縣）、葉壘 （臺中市）、林定緯 （高雄市）

捕 手：王羽翔 （臺東縣）、羅宇彥 （臺中市） （2名）

內野手：羅浩翰 （新竹縣）、沈偉凡 （花蓮縣）、曾祈嘉 （花蓮縣）、黃譯皓（花蓮縣）、陳竑愷 （臺南市）

外野手：黃季烜 （彰化縣）、鄭奇恩 （花蓮縣） 、高聖凱 （花蓮縣）、林品佑（臺北市）

以上共計：教練 3 名、選手 18 名 各縣市球員： 花蓮縣 5 名、臺中市 3 名、臺東縣 2 名、臺北市 1 名、新北市 1 名、桃園市 1 名、 新竹縣 1 名、彰化縣 1 名、南投縣 1 名、臺南市 1 名、高雄市 1 名

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