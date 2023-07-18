溫網》回顧超長連勝終結後狀況 艾卡拉茲為男子網壇開啟新時代？

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）今年在溫布頓網球錦標賽的34連勝遭終結，挑戰5連霸美夢夢碎，是否也意味著新一代的時代來臨呢？回顧本世紀的溫網賽事軌跡，每次球員的超長連勝結束後，都為男子網壇帶來變化。

在2001年，19歲的瑞士好手費德爾（Roger Federer）在16強擊敗頭號種子山普拉斯（Pete Sampras），終結他在溫網31連勝及5連冠美夢，而在這之後，費德爾在2003至2007年完成5連霸，並在溫網拿下8冠。

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到了2011年，24歲的喬科維奇在溫網決賽擊敗納達爾（Rafael Nadal），終止其在溫網的20連勝，首奪溫網冠軍，並登上世界球王，而該年也是納達爾最後一次打進溫網決賽，而喬帥在這之後於溫網拿下7冠，並在2018至2022年完成4連霸。

西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今年在溫網擊敗如日中天的喬科維奇，終結他在溫網的34連勝，以及大滿貫的27連勝，並一舉打破「Big 4」壟斷溫網20年冠軍的紀錄，也讓外界期待艾卡拉茲之後的發展。

不過，艾卡拉茲在接受「馬卡報」採訪時表示，並不會覺得新時代來臨，「只要納達爾和喬科維奇都還在打，網球的時代就不會有變化，在幾年過後，他們都退休了，這種討論還會再次出現，但現在應該還不是時候，我是為我自己和團隊贏得冠軍，並沒有真正開啟一個時代。」

喬科維奇。（資料照，法新社）

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