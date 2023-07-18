晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》回顧超長連勝終結後狀況 艾卡拉茲為男子網壇開啟新時代？

2023/07/18 11:21

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）今年在溫布頓網球錦標賽的34連勝遭終結，挑戰5連霸美夢夢碎，是否也意味著新一代的時代來臨呢？回顧本世紀的溫網賽事軌跡，每次球員的超長連勝結束後，都為男子網壇帶來變化。

在2001年，19歲的瑞士好手費德爾（Roger Federer）在16強擊敗頭號種子山普拉斯（Pete Sampras），終結他在溫網31連勝及5連冠美夢，而在這之後，費德爾在2003至2007年完成5連霸，並在溫網拿下8冠。

到了2011年，24歲的喬科維奇在溫網決賽擊敗納達爾（Rafael Nadal），終止其在溫網的20連勝，首奪溫網冠軍，並登上世界球王，而該年也是納達爾最後一次打進溫網決賽，而喬帥在這之後於溫網拿下7冠，並在2018至2022年完成4連霸。

西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今年在溫網擊敗如日中天的喬科維奇，終結他在溫網的34連勝，以及大滿貫的27連勝，並一舉打破「Big 4」壟斷溫網20年冠軍的紀錄，也讓外界期待艾卡拉茲之後的發展。

不過，艾卡拉茲在接受「馬卡報」採訪時表示，並不會覺得新時代來臨，「只要納達爾和喬科維奇都還在打，網球的時代就不會有變化，在幾年過後，他們都退休了，這種討論還會再次出現，但現在應該還不是時候，我是為我自己和團隊贏得冠軍，並沒有真正開啟一個時代。」

喬科維奇。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。