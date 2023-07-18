MLB》219場出賽追平台灣第一紀錄！ 張育成秀雙殺美技進帳1打點

張育成以219場出賽追平陳偉殷，並列台灣球員生涯在大聯盟出賽數第一的紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪的台灣野手張育成，連續兩場扛下先發第九棒游擊手，雖然4打數無安打，但進帳1分打點，紅襪終場以7：0完封運動家，喜迎2連勝，近9戰取得8勝。

張育成賽前以218場出賽與郭泓志並列台灣球員第2多，今天出賽隨即刷新紀錄，同時也以219場與陳偉殷並列出賽數第一的台灣球員。

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張育成昨役有長打演出，單場雙安表現火燙，可惜此役打擊熄火，4打數無安打，2局上首打席敲出三壘滾地球形成雙殺，第5局吞K，6局上二三壘有人時，敲出三壘滾地球，送回球隊第6分，9局上最後打席敲出二壘飛球遭接殺，張育成賽後打擊率降至1成59，而他在1局下於游擊防區策動雙殺美技，化解一二壘有人的得點圈危機。

紅襪首局靠著明星三壘手J.透納（Justin Turner）的高飛犧牲打先馳得點，捕手王康納（​Connor Wong）2局上擊出適時安打送回第2分，第6局灌進4分大局奠定勝基，王康納單場雙安灌進3分打點，吉田正尚5打數1安打，打擊率為3成16。

皮維塔（Nick Pivetta）中繼6局飆出13K無失分，創下隊史牛棚單場最多三振的紀錄，紅襪終場以7：0完封運動家，他勇奪本季第6勝；運動家29歲右投布萊克本（Paul Blackburn）先發5.2局失6分，苦吞本季第2敗。

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