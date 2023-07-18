晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》219場出賽追平台灣第一紀錄！ 張育成秀雙殺美技進帳1打點

2023/07/18 12:18

張育成以219場出賽追平陳偉殷，並列台灣球員生涯在大聯盟出賽數第一的紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪的台灣野手張育成，連續兩場扛下先發第九棒游擊手，雖然4打數無安打，但進帳1分打點，紅襪終場以7：0完封運動家，喜迎2連勝，近9戰取得8勝。

張育成賽前以218場出賽與郭泓志並列台灣球員第2多，今天出賽隨即刷新紀錄，同時也以219場與陳偉殷並列出賽數第一的台灣球員。

張育成昨役有長打演出，單場雙安表現火燙，可惜此役打擊熄火，4打數無安打，2局上首打席敲出三壘滾地球形成雙殺，第5局吞K，6局上二三壘有人時，敲出三壘滾地球，送回球隊第6分，9局上最後打席敲出二壘飛球遭接殺，張育成賽後打擊率降至1成59，而他在1局下於游擊防區策動雙殺美技，化解一二壘有人的得點圈危機。

紅襪首局靠著明星三壘手J.透納（Justin Turner）的高飛犧牲打先馳得點，捕手王康納（​Connor Wong）2局上擊出適時安打送回第2分，第6局灌進4分大局奠定勝基，王康納單場雙安灌進3分打點，吉田正尚5打數1安打，打擊率為3成16。

皮維塔（Nick Pivetta）中繼6局飆出13K無失分，創下隊史牛棚單場最多三振的紀錄，紅襪終場以7：0完封運動家，他勇奪本季第6勝；運動家29歲右投布萊克本（Paul Blackburn）先發5.2局失6分，苦吞本季第2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。