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MLB》大谷第35轟出爐！追平彈讓他霸氣甩棒 本季首度連3戰炸裂

2023/07/18 12:17

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天在第7局擊出關鍵追平兩分砲，幫助天使隊追成3比3平手。這是大谷翔平本季第35轟，持續獨居大聯盟全壘打王。這是大谷本季首度連三場開轟。

天使今天起在主場和洋基隊展開三連戰，大谷翔平面對洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino），首打席擊出右外野一壘安打，3局下大谷擊出中、左外野二壘安打，但天使一壘跑者尼托（Zach Neto）卻直衝本壘被觸殺出局。天使隊在第5局2出局攻占一、三壘時，大谷翔平獲得敬遠，下一棒的莫尼亞克（Mickey Moniak）敲右外野飛球被接殺。

洋基隊在第6局靠卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的適時二壘安打拿到2分，天使隊在6局下靠泰斯（Matt Thaiss）的陽春砲追回1分，但洋基隊在第7局靠托瑞斯（Gleyber Torres）的高飛犧牲打再拿1分。

洋基隊在第7局換金恩（Michael King）後援，大谷翔平在2出局一壘有人的情況下，擊出中、左外野兩分砲追平比數，大谷這一轟的擊球初速為106.5英里，飛行距離為403英尺。大谷翔平在開轟後還霸氣甩棒。

大谷翔平擊出追平兩分砲。（美聯社）

大谷翔平擊出追平兩分砲。（法新社）

大谷翔平。（美聯社）

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