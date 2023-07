MLB》與天使兩大神獸齊名！ 大谷翔平霸氣開轟締鬼神紀錄

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平近日砲聲隆隆,今天對戰洋基,在7局下敲出關鍵追平兩分砲,連續3場開轟,本季第35轟出爐。大谷翔平也寫下一項隊史紀錄,成為天使第3人。

Shohei Ohtani joins Mike Trout (5) and Troy Glaus (2) as the only players with multiple seasons with 35 home runs in Angels history. pic.twitter.com/Cbz55e8AxO