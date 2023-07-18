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MLB》與天使兩大神獸齊名！ 大谷翔平霸氣開轟締鬼神紀錄

2023/07/18 12:42

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平近日砲聲隆隆，今天對戰洋基，在7局下敲出關鍵追平兩分砲，連續3場開轟，本季第35轟出爐。大谷翔平也寫下一項隊史紀錄，成為天使第3人。

大谷翔平今天對戰洋基，前4打席都上壘，前兩打數分別敲出右外野安打和中外野二壘安打，5局下獲得故意四壞球保送，而他在7局下砲轟洋基牛棚投手金恩（Michael King），擊出擊球初速106.5英哩的403英呎中外野陽春砲，霸氣甩棒怒吼還外加「確信步」，助隊以3：3扳平戰局。

大谷翔平敲出領先全聯盟的第35轟，而他曾在2021年敲出46轟，他成為自「神鱒」楚奧特（Mike Trout，5季）和格勞斯（Troy Glaus，2季）之後，天使隊史第3位至少兩季都敲出35轟以上的球員。

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