MLB》大谷追平轟+猛打賞！天使延長賽再見安氣走洋基

大谷翔平擊出追平轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天在第7局擊出關鍵追平兩分砲，幫助天使隊追成3比3平手。兩隊鏖戰至延長賽，天使隊在10局下靠著史蒂芬尼克（Michael Stefanic）的再見安打，最後以4比3擊敗洋基。

天使今天起在主場和洋基隊展開三連戰，前5局兩隊都沒有分數進帳。洋基隊在第6局靠卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的適時二壘安打拿到2分，天使隊在6局下靠泰斯（Matt Thaiss）的陽春砲追回1分，但洋基隊在第7局靠托瑞斯（Gleyber Torres）的高飛犧牲打再拿1分。

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洋基隊在第7局換金恩（Michael King）後援，大谷翔平在2出局一壘有人的情況下，擊出中外野兩分砲追平比數，大谷這一轟的擊球初速為106.5英里，飛行距離為403英尺，這是大谷本季第35號全壘打，超越自己去年整季的全壘打數。

大谷翔平。（美聯社）

洋基隊9局上一度有著一、二壘有人的得分機會，但「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲左外野深遠飛球被接殺，托瑞斯（Gleyber Torres）敲雙殺打，讓天使左投摩爾（Matt Moore）驚險化解危機。

第9局下輪到大谷翔平率先上場打擊，大谷在揮棒時疑似背部不適，最後被洋基左投N.拉米瑞茲（Nick Ramirez）三振。天使隊一度有一、二壘有人的得分機會，但捕手泰斯遭三振，讓天使無功而返。泰斯不滿好球帶當場丟棒抗議，遭到驅逐出場。

兩隊打進延長賽第10局，洋基隊10局上沒有拿到分數。10局下，天使隊靠著代打史蒂芬尼克擊出左外野再見安打，幫助天使隊以4比3氣走洋基。

大谷翔平全場4打數狂敲3安，包含本季第35轟，另有一支二壘安打和一支一壘安打，進帳2分打點，另獲得一次敬遠，這是大谷翔平本季第12次上演猛打賞，賽後打擊率為3成06。

They have Ohtani. We have Nick Ramirez. pic.twitter.com/FhNwZG47cD — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 18, 2023

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