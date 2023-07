MLB》大谷追平轟+猛打賞！天使延長賽再見安氣走洋基

大谷翔平擊出追平轟。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天在第7局擊出關鍵追平兩分砲,幫助天使隊追成3比3平手。兩隊鏖戰至延長賽,天使隊在10局下靠著史蒂芬尼克(Michael Stefanic)的再見安打,最後以4比3擊敗洋基。

天使今天起在主場和洋基隊展開三連戰,前5局兩隊都沒有分數進帳。洋基隊在第6局靠卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)的適時二壘安打拿到2分,天使隊在6局下靠泰斯(Matt Thaiss)的陽春砲追回1分,但洋基隊在第7局靠托瑞斯(Gleyber Torres)的高飛犧牲打再拿1分。

洋基隊在第7局換金恩(Michael King)後援,大谷翔平在2出局一壘有人的情況下,擊出中外野兩分砲追平比數,大谷這一轟的擊球初速為106.5英里,飛行距離為403英尺,這是大谷本季第35號全壘打,超越自己去年整季的全壘打數。

大谷翔平。(美聯社)

洋基隊9局上一度有著一、二壘有人的得分機會,但「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)敲左外野深遠飛球被接殺,托瑞斯(Gleyber Torres)敲雙殺打,讓天使左投摩爾(Matt Moore)驚險化解危機。

第9局下輪到大谷翔平率先上場打擊,大谷在揮棒時疑似背部不適,最後被洋基左投N.拉米瑞茲(Nick Ramirez)三振。天使隊一度有一、二壘有人的得分機會,但捕手泰斯遭三振,讓天使無功而返。泰斯不滿好球帶當場丟棒抗議,遭到驅逐出場。

兩隊打進延長賽第10局,洋基隊10局上沒有拿到分數。10局下,天使隊靠著代打史蒂芬尼克擊出左外野再見安打,幫助天使隊以4比3氣走洋基。

大谷翔平全場4打數狂敲3安,包含本季第35轟,另有一支二壘安打和一支一壘安打,進帳2分打點,另獲得一次敬遠,這是大谷翔平本季第12次上演猛打賞,賽後打擊率為3成06。

They have Ohtani. We have Nick Ramirez. pic.twitter.com/FhNwZG47cD