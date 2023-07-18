中職》兄弟涼水祭改版2.0 全台最濕的音樂棒球派對還有「炸水柱」

「Poki棒棒冰 Aqua Planet」女孩挑戰。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕7/22（六）-7/23（日）下半季首檔主題日，中信兄弟攜手百吉冰淇淋舉行「Poki棒棒冰 Aqua Planet」，現場設置超長滑水道及戲水池，熱區也將隨著球賽節奏「炸水柱」，更將邀請知名DJ駐場播放超嗨音樂，要讓現場變成大型玩水棒球派對。第二天賽前也邀請到Youtuber－品子來到現場開球並與球迷們一起同樂！

中信兄弟涼水祭改版2.0，全台最濕的音樂棒球派對就在「Poki棒棒冰 Aqua Planet」。（中信兄弟提供）

受疫情影響停辦兩年的高人氣主題日－涼水祭，今年在疫情趨緩情況下終於強「濕」回歸，這次更擴大舉辦將內野下層C-K區全部規劃為「濕區」，除了有從舞台發射的「炸水柱」以外，也歡迎球迷們帶上各式水槍道具來到球場一起同樂。此外，這次的涼水祭改版為「Aqua Planet」，找來有豐富派對經驗的DJ JOVA以及曾拿下2018、2019年Red Bull Music 3Style台灣區亞軍的DJ Afuro George輪番上陣，要帶給大家耳目一新的看球體驗，邀請進場球迷們在局間和音樂一起動起來，還有機會獲得小禮物！

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全新「Poki棒棒冰 Aqua Planet」主題日，中信兄弟與國民冰品品牌－百吉冰淇淋合作，清涼的百吉棒棒冰絕對是炎夏看球的消暑聖品，入口滿滿的沁涼碎冰是許多人童年的美好回憶，更是大人小孩的最愛的經典冰品！本次主題日將贈送內野入場觀眾一人一支百吉棒棒冰，幫助地主隊一棒功臣，威力加成！一起贏球好棒棒！

7/23（日）賽前邀請到Youtuber女神－品子降臨Aqua Planet開球。品子來自百萬訂閱的Youtube頻道「J-Bao賤葆」，舞蹈系出身的她，靠著柔軟的身段與無俚頭的說話風格爆紅，在IG上有超過60萬人追蹤。而除了Youtuber以外，品子私下更是一名專業的「動作特技演員」，各種特技動作包括拳擊、翻滾、吊鋼絲都難不倒她，也令球迷十分期待品子首次開球的架勢。

「Poki棒棒冰 Aqua Planet」商品。（中信兄弟提供）

活動兩日在洲際棒球場戶外平台都將引進超長滑水道及戲水池，要讓球迷朋友在賽前可以先戲水降溫。場外舞台則是兩天都有中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員與大家見面，要和大家分享涼水祭的裝備行頭，以及和現場球迷互動玩遊戲，喜愛她們的球迷千萬不要錯過。

7/22（六）-7/23（日）兩日開賽時間為17:05，13:50-14:30開放「2023中信兄弟Fans Club季票、猛象、艾樂粉、親子象會員」優先進場；14:10全面開放進場，歡迎球迷們帶上你的玩水裝備來到洲際棒球場跟我們一起潑水狂歡！

＊提醒入場球迷，當日場地將十分濕滑，務必注意自身安全。

＊濕區同樂的球迷也務必注意，水槍及各種道具嚴禁朝向場內及應援舞台噴水。

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