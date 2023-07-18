MLB》沒有兩度敬遠大谷卻遭敲追平轟 洋基教頭「說不」有原因

大谷翔平擊出追平轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天在5局獲得敬遠，第7局洋基沒有再故意保送，大谷卻擊出追平兩分砲。天使隊最後在延長賽第10局靠著史蒂芬尼克（Michael Stefanic）的再見安打，最後以4比3擊敗洋基。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，第7局沒有考慮要敬遠大谷，還說了多達8次「NO」。

洋基隊在第5局選擇敬遠大谷，讓天使隊2出局攻佔滿壘，洋基投手塞維里諾（Luis Severino）最後讓天使打者莫尼亞克（Mickey Moniak）擊出右外野平飛球被接殺，驚險化解危機。

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不過，洋基隊打完7局上以3比1領先，下半局換金恩（Michael King）後援，2出局天使隊攻佔一壘，這次洋基隊沒有選擇敬遠、要正面對決「打者翔平」，結果被大谷擊出追平轟。

大谷翔平擊出追平轟。（今日美國）

布恩賽後說明，「當時第7局我們有2分領先，在他（大谷）後面的打者（指莫尼亞克），是打擊率是3成3。所以我不會讓另一名跑者上到二壘，還有追平分，在我們領先2分的情況下，讓（代表）超前分的上來打擊。」

布恩指出，如果天使一壘跑艾斯科巴（Eduardo Escobar）上到二壘，對大谷的球數又落後，「那就是另一回事了。但在那種情況下，不會這麼做（指敬遠）。」

Shohei Ohtani's 35th homer ties it! pic.twitter.com/3wccZuxMWn — MLB （@MLB） July 18, 2023

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