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女足世界盃簡史

2023/07/18 14:59

首屆女足世界盃於1991年在中國廣州舉行。（路透）

特約作者:傑拉德

1991年中國世界盃

第一屆於中國主辦的女足世界盃有十二支球隊參加，分為三組，每組的首、次名球隊和兩支成績較佳的第三名球隊，可晉級八強。這屆世界盃並沒有舉行資格賽，而是以六大洲的冠軍球隊參賽，再加上亞洲多兩席及歐洲多四席。而這一次比賽的最大特色，就是因為是試驗性質舉行，所以全場只踢八十分鐘，不過淘汰賽的加時賽還是踢十五分鐘，這可說是成年足球大賽之中絕無僅有的例子。

台灣隊在1991年的亞洲女子錦標賽得季軍獲得入場券，而在首兩場分組賽就以 0 ：5慘敗在義大利，以及0 ：3敗在德國腳下。最後台灣隊以2 ：0擊敗奈及利亞，拿 到重要的勝利，以第二支最佳第三名晉級八強。可惜八強面對實力強大的美國 ，只能以0 ：7慘敗出局，直到2023年，台灣隊也沒能再次出席決賽圈。

美國雖然在男足世界成績不太好，但在女足界卻不一樣。從分組賽開始所向披 靡，殺進決賽。決賽更以2 ：1擊敗挪威，成為第一屆女足世界盃冠軍。

1995年瑞典世界盃

第二屆賽事於1995年輪到歐洲的瑞典主辦，這一屆賽事也是有十二支來自六大 洲的球隊參加。 在兩支亞洲隊伍中，日本拿到八強門票後敗於美國，而中國則在八強以十二碼 淘汰主辦國瑞典，晉級四強，但在四強卻德國打敗。 決賽席位另一場強龍之爭是美國與挪威，挪威於分組賽可說說是相當輕鬆，連 續擊敗奈及利亞、英格蘭及加拿大，三場比賽就進了17球並不失1球，在八強也 是輕鬆打敗丹麥，最後四強以1 ：0擊敗美國而晉級決賽。 在最終決賽，挪威火拼德國，挪威上半場就踢進兩球，下半場在堅守之下讓德 國無法進球，最終獲得勝利獎盃。

1999年美國世界盃

1999年第三屆世界盃，輪到中北美洲的美國舉行世界盃了，美國足協不僅讓美 國因為進場人數及收看電視直播人數雙雙破紀錄而大賺了一筆，也博得全世界 目光聚焦，可謂是名與利皆手到擒來，好處多多。

這屆決賽圈規模擴大，參賽球隊增加至十六隊，也首次在決賽圈由女性裁判及助理裁判負責所有比賽。總共十六支隊伍分為四個小組進行分組賽，每組前兩名晉級，但日本與北韓此次表現令人嘆息，雙雙沒能晉級，而反觀中國隊就不一樣了，連續打敗瑞典、迦納、澳洲及俄羅斯，連續兩屆入圍四強。

之後中國對上上屆冠軍挪威，本該是勢均力敵的一仗，挪威卻不知為何失了在 分組賽的威勢，最後比賽以5 ：0比數宣告中國首次進入世界盃決賽。

而美國身為地主國，大致來說在晉級過程算是順利，接連贏了丹麥、奈及利亞及北韓後，才在八強遇到危機，幸好險中求勝，最後險勝德國才得以晉級。

之後這巴西與美國在四強戰交鋒，美最終美國以2:0拿下勝利。決賽與中國爭奪冠軍。這場大戰不只進場人數破紀錄，賽情也相當精采，僵持再僵持，誰也不讓誰進 球，完全不讓對方有一絲空隙可趁，雙方激戰120分鐘仍然踢成0:0平手，最後 美國在十二碼大戰中，以5:4驚險勝出，於1991年後再次成為世界盃冠軍。

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