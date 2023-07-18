女足世界盃》小組分析： A組-挪威池中無魚蝦自大

漢森。（資料照，歐新社）

特約作者:派翠克

本屆女足世界盃決賽圈由紐西蘭和澳洲擔任地主國，身為地主國當然有一些福利。由於紐西蘭在女足的戰力實在不怎麼樣，為了不讓她們的成績變得太難看，所以在分組賽抽籤上也很巧妙的獲得大好籤。不過仔細來看，在這支大好籤獲得最大利益的恐怕不是紐西蘭，而是同組的另一支球隊挪威。

首先要說一下紐西蘭所處的A組有什麼球隊，除了挪威，還有在歐洲只屬二流末端的瑞士，以及第一次打進決賽圈的亞洲球隊菲律賓。相比之下，挪威在1995年拿過世界盃冠軍的履歷表已經贏遍同組其他對手 挪威在這一組可說是撿了大便宜，除了其他對手的戰力跟她們有很明顯的差距，而且更重要的是，挪威女足近年水平也下滑不少，在分組賽踢得輕鬆一點，也有利她們在這次比賽取得更好的成績。

請繼續往下閱讀...

挪威女足近年的成績是如何不佳呢 先說世界盃，自從踏進二十一世紀之後，除了在2007年一屆拿到殿軍，在最近五屆之中的另外四屆比賽，就只有兩次打進八強，在2011年一屆還在分組賽便出局。由於在世界盃成績不佳，在歐洲區以世界盃成績決定奧運女足項目參賽資格之下，挪威女足在最近三屆奧運都缺席。而且更慘的是，挪威在最近兩屆女子歐洲盃都在分組賽便出局，合共只贏了一場比賽，而且去年的決賽圈還慘吞英格蘭八隻光蛋，創下史上最大的敗仗。

不過就算如此，挪威女足這條破船還有三斤釘至少她們是A組唯一沒缺席過世界盃決賽圈的球隊，陣中還有七名效力女子英超球隊的球員，以及漢森 （Caroline Graham Hansen）和恩根（Ingrid Syrstad Engen）兩名剛為巴塞隆納贏得女 子歐冠的球星。所以若挪威沒有什麼嚴重失準，在這一組拿下首名甚至三場都贏是問題不大。

所以這一組的最大懸念，反而是誰可以跟挪威一起晉級 坦白說餘下三支球隊如果放在其他小組，要晉級恐怕是想都不用想。當中尤以菲律賓是戰力最弱的一隊 她們能夠打進決賽圈，很大程度是拜決賽圈擴軍至三十二隊，亞洲區獲得五席，同時上屆打破最大敗仗紀錄的泰國女足水平下滑所致。菲律賓在今年初的四角賽連打不進決賽圈的歐洲球隊威爾斯和蘇格蘭也敵不過，去年的友賽也輸 給紐西蘭。雖然跟男足一樣，菲律賓女足倚靠散居於歐美各國的混血後裔打天 下，只是這些女將僅在美國大學隊或歐洲非主流聯賽踢球，相信在世界盃賽場 無法跟其他對手匹敵。

因此這一組的次名相信是紐西蘭和瑞士之爭。紐西蘭在最近四屆世界盃都打進決賽圈，可是這也拜澳洲離開了大洋洲足聯，令紐西蘭獨佔了唯一的名額而已，她們在之前五屆比賽都贏不了球，陣中大部分球員也只是效力澳洲聯賽。她們在最近一年努力約戰不同洲份的球隊，但無論是對王者美國，還是歐洲二流的葡萄牙和挪威，在南美洲區也不算強的阿根廷，以及非洲的奈及利亞，還有亞洲的日本和韓國，幾乎全部輸掉。

瑞士女足在歐洲也不是強隊，以往只踢過一屆世界盃分組賽，也是在分組賽便出局而在歐洲盃雖然最近兩屆都打進決賽圈，卻也是在分組賽出局。在最近一年的友誼賽中，瑞士連丹麥和冰島兩支二流球隊也打不過不過瑞士至少有部分 球員效力兵工廠和水平較高的德女甲球隊，以及效力巴塞隆納的前鋒克諾戈爾切維奇（Ana-Maria Crnogorcevic），牌面看起來比紐西蘭好一點。所以就算國際足聯給了這麼一個沒強隊的小組予紐西蘭，看來她們也很難獲得晉級資格了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法