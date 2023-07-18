女足世界盃》小組分析： B組-當世最強女前鋒的拼搏

澳洲前鋒克爾。（資料照，歐新社）

特約作者:派翠克

相比於A組的菜鳥互啄，另一支地主國球隊澳洲所處的B組，形勢看來是有趣得多。既有應屆奧運女足項目金牌得主，又有傳統非洲女足最強勢力，也有第一次打進決賽圈的真菜鳥，還雲集了不同世代的世界級前鋒，這一組的比賽肯定不會令人失望。

說起現在進球能力最強的女足前鋒，今年又為切爾西奪得英超女足冠軍的澳洲前鋒克爾（Sam Kerr）肯定是其中之一，她在最近三個賽季已為「藍戰士」射進89 球。至於遠古一點的神級前鋒，就有同組對手加拿大的辛克萊爾（Christine Sinclair） 她已取得190個國際賽進球，是男女足史上國際賽進球最多的球員就算她已經年屆40歲，還在今年的美國女職聯賽進球。至於女足界近年冒起最快的前鋒，奈及利亞的奧紹拉（Asisat Oshoala）肯定佔有一席 自從在2019年加盟巴塞隆納之後，她就達到幾乎場均進一球的進球率，是這支西班牙豪門球隊今年 勇奪女子歐冠和西甲雙料冠軍的重要功臣。

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總括來說，這一組的競爭形勢和A組有點相似，就是前年奧運封后的加拿大明顯比其餘三隊強，首次參賽的愛爾蘭難與其他對手匹敵，地主國澳洲和奈及利亞是爭奪晉級資格的直接對手。

加拿大在東京奧運擊敗美國和瑞典，首次奪得史上第一個世界冠軍榮譽。不過最近兩年的成績看起來「打回原形」，比如是去年在中北美洲女子金盃決賽輸 給美國，然後在最近半年的友誼賽接連輸給美國、日本和法國加上傳奇射手辛克萊爾（Christine Sinclair）畢竟年屆四旬，狀態當然無法跟以往相比，在今年的國際賽還沒進球。還好加拿大畢竟是從第二屆世界盃開始就從沒有缺席決賽圈的強隊，就算辛克萊爾（Christine Sinclair）不復當年勇，還有大部分成員在美國女職聯、英超女和法甲女等世界頂級聯賽踢球，只有數名球員是30歲以上，要應付 分組賽絕對是綽綽有餘，取得小組首名相信問題不大。

相反愛爾蘭實在太過菜鳥，這次是她們第一次參與國際大賽決賽圈，不過陣中有不少成員已是30歲以上的老將，陣中大部分球員都只是效力次級的英冠女聯 賽，在世界盃這大舞台上，競爭力似乎弱了一點。當然由於她們始終是歐洲球隊，在身材上不會太吃虧，也許能獲得一些分數，從而成為小組晉級形勢的攪局者。

至於澳洲和奈及利亞則是各有特點，卻同時是各有不足。澳洲女足固然擁有克爾（Sam Kerr）這名強力前鋒，陣中大部分球員都在英超女、法甲女和瑞典聯賽等高水平舞台踢球，可是當中是所屬球隊主力成員的沒幾個所以澳洲女足在國際大賽一直沒什麼亮眼成績，在東京奧運打進四強已是目前史上最輝煌的一刻。反而是去年的亞洲盃上，澳洲在八強已輸給韓國出局。

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