女足世界盃》小組分析： C組-西日雙姝從小鬥到大

西班牙隊。（資料照，法新社）

特約作者:派翠克

女足世界盃C組形勢相當明顯，兩支實力不錯的球隊西班牙和日本，跟另外兩支 球隊哥斯大黎加和尚比亞，在戰鬥力和經驗上都有著不少的距離，所以在最近 兩年從U17到U20再到這次世界盃第三次交手的西日兩軍，預計可以一起拿到淘 汰賽的門票。

日本隊在2011年創下歷史，成為足球史上第一支拿到世界盃冠軍的亞洲球隊。 可惜隨著冠軍隊員的逐漸老退，還有多個歐洲國家急起直追發展起女足運動， 令日本隊在世界女足界的競爭力大不如前，上一屆賽事也在十六強便出局。日 本隊在這次決賽圈幾乎完成換血，只有九名隊員是四年前參賽的成員，連「三 朝元老」岩渕真奈也因為在最近一個賽季狀態不佳而落選 於是隊長熊谷紗希便 成為2011年冠軍隊之中，唯一還在今年大軍名單的球員。

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雖然日本女足確實沒有可以爭冠的能力，只是在分組賽應付尚比亞和哥斯大黎加，相信還是綽綽有餘，甚至跟歐洲新貴西班牙爭奪小組首名也沒有落在下風。這次的日本隊大軍有一半隊員是在歐洲和美國聯賽踢球，當中以長谷川唯、清水梨紗和長野風花等英女超球隊球員最為人熟悉。

相比之下，西班牙女足成員則是幾乎全部在西甲女聯賽踢球，直接一點來說， 是以應屆女子歐冠盟主巴塞隆納球員為骨幹，再配合部分皇家馬德里和馬德里 競技隊員，以及西班牙女足史上進球最多，現已遠走墨西哥聯賽踢球的老將赫爾莫索（Jennifer Hermoso）組成。雖然西甲女是巴塞隆納獨霸天下，整個聯賽的 競爭力在歐洲足壇並非第一流，只是普特拉絲（Alexia Putellas）等隊員是世界女足壇的一流名將，因此預計西班牙比日本強一點，拿到首名晉級的機會比較高。

哥斯大黎加在缺席了上一屆比賽之後，這次再次回到世界盃舞台。她們在2015 年第一次參加時打平了西班牙和韓國，對巴西也只輸一球。不過她們的實力不 怎麼樣，在去年的中北美洲女子錦標賽只拿到殿軍，是四支晉級世界盃的隊伍中成績最差，而且陣中只有少部分球員效力競爭力也不算強的墨西哥聯賽，只有中場羅德里格斯（Raquel Rodriguez）效力美女職球隊波特蘭荊棘，其餘成員都 只在國內聯賽踢球。

尚比亞則是在去年的女子非洲盃拿到史上最佳的季軍成績，從而第一次獲得參 加世界盃決賽圈的機會。她們在前鋒線擁有兩名效力西甲女球隊馬德里CFF的球 員昌達（Grace Chanda）和昆達南吉（Racheal Kundananji），還有在東京奧運三度射 破荷蘭大門的班達（Barbra Banda）。不過除此之外，尚比亞的其他隊員只是在國內踢球，也有一部分參加土耳其、哈薩克等不入流的聯賽，實力自然不會有多 強了。她們在今年四月兩度約戰韓國隊，結果都是大敗收場，兩場比賽合共失了10球，就可以看到尚比亞跟世界的距離了。所以尚比亞的實際目標也許是不當三零部隊，哥斯大黎加就是爭取在尚比亞身上取得世界盃史上首場勝利吧。

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