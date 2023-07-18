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女足世界盃》小組分析：D組-英軍元氣大傷仍足以晉級

2023/07/18 15:13

英格蘭Alessia Russo。（資料照，歐新社）

特約作者:派翠克

女足世界盃D組本來是英格蘭一枝獨秀，可以毫無懸念的拿到小組首名，甚至挑戰冠軍寶座。可是主力球員接連因傷無法出戰，令「三雌獅軍團」的戰力大受影響。由於同組對手中國和丹麥都不是弱旅，所以英格蘭也許要在分組賽就 陷入苦戰。

英格蘭去年在歐洲盃擊敗德國，第一次拿到女足界的重要大賽冠軍，原本是應該一鼓作氣，乘著美國等舊勢力衰退之際，一舉將世界盃帶回家。可是英格蘭女子隊在這一年間不斷傳出噩耗，先是去年歐洲盃金靴獎得主Beth Mead，繼而是隊長兼後防定海神針Leah Williamson，然後是中場大將Fran Kirby，都因為膝部嚴重受傷而遺憾缺席，對英格蘭甚至整項賽事而言是重大損失。加上傳奇射手Ellen White在去年歐洲盃結束後退役，換言之英格蘭已失去一半歐洲盃奪冠主力成員。

因此英格蘭在最近一年的友誼賽成績平平，跟實力一般的巴西，甚至明顯不及她們的葡萄牙打和，更在主場輸給澳洲，令人對她們的前景有所擔憂。還好英格蘭畢竟是現在女足界的一流球隊，這次還有不少猛將隨隊出戰，比如是Alessia Russo Lauren James等明星級前鋒，以及Georgia Stanway和Lucy Bronze等中後場球員。而且友誼賽和決賽圈是兩回事，也許英格蘭到了決賽圈便回復「 正常」的模樣。

可惜英格蘭在分組賽的對手也有一定實力，同樣來自歐洲的丹麥，這次帶上七名英超女球隊球員出戰，其餘戰將都是效力其他歐洲聯賽的大球會，以及在美國女職聯踢球的球員。雖然丹麥在去年的歐洲盃成績不佳，在分組賽便出局，不過她們在最近一年的友誼賽擊敗挪威、瑞典和日本等擁有不錯實力的球隊。 在兩屆歐洲足球女士得主Pernille Harder的率領下，丹麥肯定不是其他對手可以輕視的對象。

同組的另一支難纏的球隊是中國，「鏗鏘玫瑰」現在雖然無法跟孫雯年代相比，絕大部分球員也只在國內踢球，只是中國隊好歹也是應屆亞洲盃冠軍，出戰世界盃決賽圈的經驗也很豐富，在王霜和王珊珊的領導下，中國隊也有一定競爭力。

至於同組第四支球隊海地，是第一次參加世界盃決賽圈。她們能夠參賽可說是有點意外，因為她們需要參加跨洲份附加賽，意外地擊敗非洲的塞內加爾和智利拿到門票。當然海地在去年的中北美洲女子錦標賽都在分組賽已出局，去年在友誼賽對歐洲二流球隊葡萄牙也要慘敗，就可以明白在這一個強手林立的小組中，實在難以對她們負上太多期望。如果她們能夠拿到分數，相信已經值得高興。

總括來說，雖然英格蘭陣容不整，但面對歐洲二流的丹麥和亞洲的中國，相信還是可以贏過她們，拿到小組首名晉級，只是要爭冠軍難度就很高了。第二名則是丹麥和中國之爭，鑑於丹麥近年在不斷進步的歐洲足壇接受鍛鍊，相反中國隊在亞洲區沒受到太多考驗，在這一方面考量之下，爭取晉級成功的機會比中國大一點。

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