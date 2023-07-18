SBL選秀》蘇格爾成為狀元！柏力力補進6名新秀 完整名單看這邊

SBL和WSBL新人選秀會今登場。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL和WSBL新人選秀會今登場，彰化柏力力用狀元籤選了來自蒙古的蘇格爾，第二順位的台啤則挑中台灣師大的後衛蔣浩文，台銀則用探花籤選了高雄師大的郭振復。上季墊底的柏力力在今天選秀會上一共挑進6名新秀大進補。

SBL選秀會原定在7月9日舉行，但為了有更好的場地，籃協和台北六福萬怡酒店合作，將選秀會延期至7月18日。上季戰績敬陪末座的柏力力握有狀元籤，榜眼籤則落在台啤手上，第3、4順位分別是台銀以及裕隆。

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柏力力今天用狀元籤選了來自蒙古的好手蘇格爾，而他也成為SBL首位外籍生狀元。台啤則在首輪第二順位選了台灣師大的後衛蔣浩文，他表示，感謝台啤給他這個機會，希望能為球隊打出好成績。

台銀在首輪第3順位挑中高雄師大的郭振復，他表示，心情非常興奮，很感謝台銀給他這個機會。而郭振復在T1選秀則在次輪被台中太陽挑中。今年拿下冠軍的裕隆，今在選秀會上相中輔仁大學的王翊帆，他表示，心情很緊張也很開心，很感謝球團給他這次機會。而他今年也有報名PLG選秀，在第二輪第一順位被新竹攻城獅選中。

第二輪方面，第一順位柏力力選了謝承諳，第二順位台啤挑中世新長人吳沛嘉，第三順位的台銀選擇放棄，第四順位的裕隆則相中政治大學涂亦含。

柏力力在第三輪第一順位選了蔡紘揚，台啤和裕隆在第三輪放棄。柏力力在第四輪選了來自高雄師大的廖景泰，他表示，自己很緊張，因為是選秀的最後一站，畢竟前兩次選秀都失利，他要感謝自己沒有放棄籃球路，也感謝柏力力選了他，讓他能回老家彰化打球。

柏力力在最後又挑了陳昭群、徐仕宏，這次選秀會一共選進6名新秀。

SBL和WSBL新人選秀會今登場。（記者王藝菘攝）

SBL完整選秀名單。（籃協提供）

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