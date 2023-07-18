中職》兄弟打擊低潮找突破點 恰總談2傷兵復健進度

中信兄弟總教練彭政閔。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟苦吞5連敗，追平近4年最長紀錄，近4戰僅拿4分，打擊陷入低潮，今晚對統一獅隊若再輸球，將會是繼2019年以來再吞下6連敗，今天中心打線再變陣，由許基宏、詹子賢和張志豪擔任。

總教練「恰恰」彭政閔指出，打一整年每隊都會遇到低潮，「上半季一開始跟尾聲，以及目前的2場打擊比較低潮一點。早點碰到，總比最後關鍵時刻碰到好，怎麼幫助選手調整才是重點，讓球隊跟選手能趕快度過低潮期，迎接勝利的果實。」

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中信近4季鮮少吞下長連敗，前次吞下5連敗是去年4月5日至4月12日，這波5連敗僅是近4季第2次，而前次6連敗要追溯至2019年。

中信隊長王威晨仍在二軍調整中，昨天起用張仁瑋先發三壘，今由王政順鎮守，卻不見今年也曾守過三壘的潘志芳和黃韋盛。潘志芳今天已重返二軍代打，黃韋盛則是尚未出賽，原來是7月6日要守一壘時，因為要接傳偏的球被跑者全速衝撞，導致腰部受傷。

恰總指出，黃韋盛前陣子有下場練習，卻又突然動彈不得，二軍防護員讓他休息再觀察，今天才開始恢復輕微慢跑，「依照這個進度來看，應該會比較晚一點。」

中信有多名多守位野手，除了張仁瑋、王政順，恰總也說蘇緯達、林志綱、林瑞鈞都可以，「每個選手都是很重要的資產，會在適合展現他們優點的時刻派上去。」

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