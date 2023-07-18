亞帕運》肌肉萎縮生張孜維永不放棄獲碩士學位 目標杭州亞帕運奪牌

張孜維（右）與教練胡家榮合作，去年摘下全國身心障礙國民運動會金牌。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市八里愛心教養院先天性肌肉萎縮症院生張孜維，抱著永不放棄的決心，一路進修，日前獲海洋科技大學碩士學位，他同時是帕拉運動地板滾球項目高手，將於8月與教練胡家榮參加「波蘭波兹南2023地板滾球世界挑戰賽」，目標瞄準今年10月在中國杭州舉辦的亞洲帕拉運動會及明年8月的巴黎帕運。

「波兹南2023地板滾球世界挑戰賽」將於8月18日起為期7天，屬於明年8月巴黎帕運積分賽之一，許多國際頂尖好手都將與賽，包括世界冠軍的希臘選手Grigorios Polychronidis、東京帕運冠軍的捷克選手Adam Peska及香港選手謝德樺等，張孜維因為疫情及防疫關係，之前練習時間相較少，對參賽成績有些擔心。

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胡家榮為他量身打造一套全方位訓練菜單，以提升張孜維基本功、戰略和體能等，為了累積實戰經驗，胡家榮還充當對手，模擬比賽情境，讓張孜維保有球感，並加強肢體肌耐力和身體穩定性的訓練，讓他能有更多體力面對長時間比賽及適應時差，兩人將此次波蘭賽看作前哨戰，希望以賽代訓，在場上與各國好手一較高下，為台灣爭取最高榮譽。

張孜維表示，他相信「一分努力、一分收獲」，希望「勇氣會像頭髮與指甲般不斷地長出」他藉著努力和勇氣，除在球場上發光發熱，返國後他想繼續攻讀博士學位，協助推廣身心障礙者的運動權益，讓更多身障選手在運動場上揮灑生命的光芒。

新北市立八里愛心教養院長謝鑫敏表示，院方一直鼓勵院生能夠突破身體侷限，發揮自我潛能，希望院生在學業上發揮、在比賽中實現，感謝市府透過好日子愛心大平台媒合眾多愛人企業及團體贊助社會資源，幫助身心障礙朋友，勇於挑戰自我、實現自我。

教練 胡家榮（左）為張孜維加強戰略和體能等賽前訓練。（記者翁聿煌攝）

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