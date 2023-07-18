排球》永信杯邁入第50屆 女排國手甘可慧分享經驗

永信杯排球賽邁入第50屆。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前2年因疫情停辦的永信杯排球賽，今年正式回歸，今天正式啟動報名，比賽將於9月23日至26日在台中市大甲區鐵砧山永信運動公園開打。

永信杯堪稱全國最大的排球賽，自1974年開辦以來，今年已邁入第50屆，且這50年來創下近400支隊伍報名的驚人紀錄，也是不少國、高中備戰新賽季的暖身賽，多位現任排球國手都有過參賽經歷。

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效力企排台北鯨華隊的甘可慧，也是今年成都世大運、杭州亞運國手，她今天出席報名記者會時透露，自己從國小4年級首度參賽，期間打過8、9屆賽事，也曾過1座冠軍，她說，「對永信杯的第一印象就是很熱，有時幾乎會看不到球，是少見的室外賽，且一年一次，是很特別的體驗，還有很好吃的營養品！」

由於是在室外場比賽，耐熱也成為最大考驗，對於比賽場地已熟門熟路的甘可慧也知道乘涼地點，除了找樹蔭躲豔陽，她還會跑到裁判室吹冷氣，但她也笑說，有時還是會被趕走。

甘可慧的哥哥甘明修今天也現身記者會，而過去他也曾多次參與永信杯，但讓他印象深刻的不是奪冠，而是在國三那年沒參賽，因為那年因為腳扭傷無法打，可隊友卻還是照樣奪冠。

女排國手甘可慧。（記者吳孟儒攝）

永信杯排球賽邁入第50屆。（記者吳孟儒攝）

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