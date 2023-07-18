WSBL選秀》「微笑女孩」陳芷英洋裝亮相成嬌點！新人球季盼找回過往身手

陳芷英。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕來自台灣科大的「微笑女孩」陳芷英今天在WSBL選秀會上被電信以榜眼籤挑中。而今年初她遭遇左膝十字韌帶斷裂的傷勢，讓她更堅定的相信自己熱愛籃球，因而決定投入WSBL選秀，希望能在新人球季找回受傷前的身手。

陳芷英高中時為普門中學主力，因亮眼外型和出色球技獲得注目，她在高中畢業後就讀台灣科大，希望兼顧課業和大學生活，成為職業球員並不是唯一選擇。

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不過，陳芷英在UBA大專籃球聯賽公開女一級當中表現依舊亮眼，曾兩度榮登得分后，但今年因為左膝十字韌帶斷裂報銷，也改變她對於籃球的看法。她說：「在場下看其他人打球時，才知道自己很渴望打球，生活中若缺少籃球肯定會覺得很無聊，所以在報名截止前幾週才決定好要報名選秀。」

陳芷英今天一襲佯裝現身選秀會，成為場上最大「嬌點」，最後被電信挑中，她表示，之前打三對三賽事時，和電信的學姊徐詩涵是室友，從中得知不少關於電信的消息，她也很喜歡這支球隊，很開心被選中，希望能在新人賽季幫助球隊打出好成績。

不過，陳芷英目前還在養傷當中，她表示，從受傷到現在大約5個多月，大概還需要3個月時間，希望能趕在開季前回歸，「新人球季希望恢復到原本的球技，甚至有更好表現，並跟著球隊目標前進。」

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