晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

WSBL選秀》「微笑女孩」陳芷英洋裝亮相成嬌點！新人球季盼找回過往身手

2023/07/18 17:03

陳芷英。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕來自台灣科大的「微笑女孩」陳芷英今天在WSBL選秀會上被電信以榜眼籤挑中。而今年初她遭遇左膝十字韌帶斷裂的傷勢，讓她更堅定的相信自己熱愛籃球，因而決定投入WSBL選秀，希望能在新人球季找回受傷前的身手。

陳芷英高中時為普門中學主力，因亮眼外型和出色球技獲得注目，她在高中畢業後就讀台灣科大，希望兼顧課業和大學生活，成為職業球員並不是唯一選擇。

不過，陳芷英在UBA大專籃球聯賽公開女一級當中表現依舊亮眼，曾兩度榮登得分后，但今年因為左膝十字韌帶斷裂報銷，也改變她對於籃球的看法。她說：「在場下看其他人打球時，才知道自己很渴望打球，生活中若缺少籃球肯定會覺得很無聊，所以在報名截止前幾週才決定好要報名選秀。」

陳芷英今天一襲佯裝現身選秀會，成為場上最大「嬌點」，最後被電信挑中，她表示，之前打三對三賽事時，和電信的學姊徐詩涵是室友，從中得知不少關於電信的消息，她也很喜歡這支球隊，很開心被選中，希望能在新人賽季幫助球隊打出好成績。

不過，陳芷英目前還在養傷當中，她表示，從受傷到現在大約5個多月，大概還需要3個月時間，希望能趕在開季前回歸，「新人球季希望恢復到原本的球技，甚至有更好表現，並跟著球隊目標前進。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。