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T1》有傷的唐維傑海神隊內體測成績依舊讚 讓余純安自嘆弗如

2023/07/18 17:37

唐維傑。（海神提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟高雄全家海神本週開訓，為新賽季暖身，今年選秀新秀唐維傑在隊內體測有不俗表現，讓學長余純安讚譽有加，他表示，早在大學時就見過當時才國三的「唐唐」，「跟他打過一對一，當時就覺得他爆發力強。之後我回母校練投有伴了！」

海神開訓上午在鹽埕運動中心進行反向跳、下蹲跳、落下跳測驗，下午進行衝刺、敏捷與間歇性體能測試，除了目前入選世大運隊的呂威霆、蘇文儒、邱子軒，本土球員皆到齊。

還有膝傷在身的唐維傑，雖還未完全復原，但綜合表現最佳，尤其間歇性體能測試比學長多兩階，他謙表示，「先前都有跟七賢、三民學弟一起練體能，但還是跑不贏小朋友。」被唐維傑的好表現擠下，余純安自嘆弗如，「以前體測幾乎沒什麼對手，輸給美國回來的，又是七賢學弟，還可以接受。」

助理教練朱永弘另指出，勤明慶休季加強下肢肌力，肌肉控制與穩定性都有成效。至於5月底椎間盤動刀的胡瓏貿，目前復原良好著重肌力訓練，有望趕上開季。

入選世大運代表隊的呂威霆、蘇文儒、邱子軒，正為7月28日登場的成都世大運備戰，日前赴南韓移地訓練，與KBL職業隊及南韓世大運代表隊、南韓國家隊，共進行4場賽事以賽代訓，預計將在23日飛往成都，3人則會在8月中旬歸隊。

蘇文儒提到，移訓最後一場交手南韓國家隊，無論強度、命中率、身體素質，都讓他上了一課，「最有印象的球員是南韓第一長人身高207公分的金鐘奎，他的身體素質、速度、爆發力都很驚人。」

海神進行隊內體能測試。（海神提供）

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