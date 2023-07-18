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躲避球》宜蘭憲明國小躲避球隊冠軍戰逆轉勝 成軍一甲子全國賽首冠

2023/07/18 18:22

宜縣三星鄉憲明國小參加第22屆全國躲避球錦標賽，勇奪學童混合組冠軍。（圖由憲明國小提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉憲明國小躲避球隊，參加全國躲避球錦標賽學童混合組，力拚各縣市代表隊，在冠軍決定戰遭遇強敵，最後以2比1逆轉勝，勇奪成軍一甲子以來首座全國賽冠軍獎盃，校方表示，選手努力終有收穫，汗水沒有白流。

三星鄉憲明國小在1960年代成立躲避球隊，一度轉為社團形式，9年前學校老師廖淑玲重整球隊，啟動正規訓練模式，2年前交給另名老師黃柏翔接手培訓工作，球隊設定員額16人，六年級僅12名學生，不足部分從四、五年級挑選補足。

憲明躲避球隊經嚴格集訓後脫胎換骨，今年取得宜蘭縣代表權，本月上旬到台中參加第22屆全國躲避球錦標賽學童混合組賽事，每場比賽派10名男、女球員上場，預賽時跌跌撞撞，所幸及時穩住陣腳，順利闖進冠軍決賽，力戰實力堅強的桃園埔心國小，憲明輸掉第1局後，贏回2、3局驚險獲勝。

校長王信義說，憲明躲避球隊史最早可追溯到60年前，過去多半參加地方型比賽，今年第一次抱回全國錦標賽金盃，讓學校師生與有榮焉，憲明屬於偏鄉小校，全校學生74人，躲避球員16人，平均每5人就有1人打躲避球。

憲明躲避球隊到台中參加全國賽，地方各界全力相挺，縣府補助6萬元，在地的天送埤福山寺2萬元，三星鄉公所先補助1萬元，鄉長李志鏞今天另頒2萬元獎勵金，三星鄉代會請吃牛排表達祝賀。

三星鄉憲明國小摘下隊史上全國賽首冠。（圖由憲明國小提供）

憲明躲避球隊經嚴格集訓後脫胎換骨。（圖由三星鄉公所提供）

三星鄉長李志鏞（前排左）今天頒給憲明國小躲避球隊獎勵金，由校長王信義（前排右）代表受贈。（圖由三星鄉公所提供）

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