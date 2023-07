大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平手感超火燙,今天夯出本季第35轟,單場狂敲3安猛打賞,今年第7度「準完全打擊」,寫下史詩紀錄。

大谷今天對洋基火力全開,前2打席分別擊出一壘安打、二壘安打,5下第三打席被敬遠,第7局轟出追平2分彈,本季第35轟出爐,聽牌完全打擊,只差三壘安打,可惜9下上場遭到三振,完全打擊殘念。

日媒《中日體育》指出,大谷翔平本季已7度寫下「準完全打擊」,追平洋基傳奇名將賈里格(Lou Gehrig),並列大聯盟史上單季最多紀錄,天使本季還剩下67場例行賽,大谷有望締造新猷。

Shohei Ohtani has now come 1 hit away from the cycle SEVEN times this year! (Tying an MLB record with Lou Gehrig)#GoHalos pic.twitter.com/LJQbRiN9Hm