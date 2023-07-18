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動滋券》青春動滋券抵用金額最多為台中市 領券資訊看這邊

2023/07/18 21:02

青春動滋券領用相關規定。（體育署提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕為培養青年族群自主參與運動及欣賞賽事消費習慣，教育部體育署自今年6月1日起每年常態發放青春動滋券，鼓勵16歲至22歲國民積極參與體育活動和觀賞運動賽事，相關執行規劃提今日「112年度全國教育局（處）長會議」進行宣傳，希相關單位鼓勵青年族群，把握青春的暑期，享受動滋的滋味，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶。

經統計青春動滋券首月抵用情形，各業別抵用金額以運動場館業占54.23%、運動休閒教育服務業占38.60%，為最大宗，確實發揮促進運動核心產業發展之功效；縣市抵用金額則以台中市、高雄市、彰化縣、新北市、台南市暫居全臺前五名，體育署鼓勵更多做運動、看比賽業者至動滋網登錄成為合作店家，並加入優惠加碼行列，提供青年更多元消費抵用選擇，共同擴大產業規模。

為擴增合作店家，體育署自6月底展開各縣市巡迴招商說明會，透過直接與運動產業業者直接面對面座談交流，輔導業者數位轉型、提供服務加值案例分享，例如：相關業者結合從業人員提供運動休閒教育服務課程，或增加用品租賃服務，及提供健全財務營運等諮詢，更有效率輔導運動產業及擴大青春動滋券合作店家。

體育署強調，透過青春動滋券鼓勵青年族群參與運動和觀賞比賽，可以豐富暑假生活，也有助於發展興趣和潛能、增加社交互動、提高學習動機及學習成效，將有效提升青年族群的身心健康、培養健康的生活態度及積極的學習態度。體育署樂見在暑假期間更多學生們積極參與運動和觀賞比賽，度過充實而有意義的暑假時光。

體育署提醒，青春動滋券限本人使用，領券後請妥善保存個人資料，避免遭有心人士盜用，影響自身權益。詳細的優惠店家和活動資訊，請上動滋網（500.gov.tw）查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。

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