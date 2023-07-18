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桌球》征戰新北帕拉國際桌球賽 帕運國手胡銘福、盧碧春打出佳績

2023/07/18 21:53

盧碧春。（中華帕拉林匹克總會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2023新北市國際帕拉桌球公開賽」今在板樹體育館展開雙打賽事，各國好手激烈對抗，地主年長選手的表現，格外引人關注，尤其征戰國際賽多年的胡銘福與盧碧春上場，不只打出精彩表現，更讓人看到他們對桌球運動的熱情不減，正是年輕選手的最好榜樣。

現年61歲的胡銘福，是7屆亞帕運元老，更曾是帕運獎牌得主，儘管已過耳順之年，對桌球的熱愛絲毫未減，他笑說：「不是我驕傲，因為我的水準還是國際水準，我就繼續在國際舞台上努力。」他強調，桌球迷人之處，就是有許多變化，儘管年紀不小，但他仍能以經驗與球技來跟年輕選手的速度與力量對抗。

胡銘福本屆賽事與年輕小將蘇晉賢搭檔男雙，兩人年紀相差40歲，卻合作無間，今連克西班牙、印度與香港組合，順利以分組第一晉級淘汰賽，他說：「我鼓勵他，他就負責進攻，我負責防守，我扛住。」蘇晉賢則說：「胡爺爺人很好，我們會互相鼓勵，他用經驗帶著我。」

東京帕運國手盧碧春是輪椅桌球選手，結束帕運旅程後，也因為疫情，已有兩年多沒有出國參賽，這次參加新北市國際帕拉桌球公開賽，單打、雙打與混雙全部參賽，今天雙打賽事合計出賽6場比賽，但她不見疲態，她說：「可能就是對桌球的熱愛吧，享受每一場比賽。」

盧碧春已在女單拿下一面銅牌，混雙也以分組第二晉級淘汰賽，「我打第一場比賽真的緊張。」她感謝丈夫與兒子的支持與鼓勵，她笑說：「他們在我很累不想打的時候，都會拉著我打球，我現在輕鬆練球，覺得自己打得比以前還好。」

本屆賽事在板樹體育館舉行，獲得教育部體育署與新北市政府大力支持，板樹體育館的完整設施，以及主辦單位的辦賽用心，讓遠道而來的各國參賽選手一致稱讚。

「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」獲得新北市綠色能源產業聯盟、愛爾麗集團、億光電子與億光文化基金會等積極相挺，皆是企業社會責任的最佳典範；此外，文化大學則在校長王子奇大力推動下，派出體育學院與外語學院近百位志工，更是比賽順利舉行的最大助力。

胡銘福。（中華帕拉林匹克總會提供）

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