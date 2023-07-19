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NBA》黃蜂家暴前鋒首度公開致歉 總管談重返球場的困境

2023/07/19 07:48

布里吉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂主力前鋒布里吉斯（Miles Bridges）因涉入家暴案，上季整季作壁上觀。而自去年被指控家暴以來，他在今天首次在媒體前露面，也向外界表達歉意。

「對於造成的痛苦與丟臉，我向大家致上歉意，尤其是我的家人。」布里吉斯表示，「這年的缺席，我用來接受治療，期望能成為更好的人，一個可以讓我家人以及在座各位對我引以為傲的人。」

「我要感謝黃蜂隊與NBA給了我第二次機會，很多人都沒有這種機會，我想利用它向所有人證明，我仍舊是那位5年前被選中的孩子。」布里吉斯說道。

布里吉斯去年因涉嫌在小孩面前襲擊妻子，造成女友嚴重腦震盪、鼻骨骨折等嚴重傷勢，布里吉斯後續於洛杉磯最高法院對其中一項家暴重罪達成認罪協議，協議使其免去牢獄之災，被判處3年緩刑、100小時社區服務。

黃蜂先前對布里吉斯提出合格報價，總管庫布查克（Mitch Kupchak）表示，球團對該決定進行過謹慎評估，也明白要將一位尚未對所有家暴指控認罪的球員，有什麼樣的風險，「很顯然這是個兩極化的問題，我明白並不是所有人都能接受，這是個艱難的處境。」布里吉斯也有自知之明，「人們認為我不值得第二次機會，我能理解，這就是為什麼我試圖用今年向所有人證明我是誰。」

布里吉斯在2021-22賽季有著突破性進步，場均貢獻20.2分、7籃板和3.8助攻。布里吉斯認罪也被懲處30場禁賽，不過由於上賽季完全沒打，聯盟認定已經執行了20場禁賽，一旦布里吉斯復出，只需再禁賽10場即可。

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