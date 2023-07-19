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MLB》洋基外野尋求交易補強！ 傳鎖定紅雀前大物好手

2023/07/19 07:40

卡爾森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在近期苦吞2連敗，戰績落到美聯東區墊底，不過仍有季後賽希望的他們有望在近期進行補強，消息指出他們鎖定紅雀左右開弓的外野手卡爾森（Dylan Carlson）。

年僅24歲的卡爾森是前大物百大外野手，2020年與2021年分別高居17名與13名，在2020年初登大聯盟後就是紅雀隊的主戰外野手，不過今年他的位置被歐尼爾（Tyler O'Neill）、努特巴爾（Lars Nootbaar）與沃克（Jordan Walker）佔據，整季僅出賽58場。

大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）透露，有消息來源指出，卡爾森成為洋基外野補強的目標，卡爾森今年打出.243/.350/.376的打擊三圍，防守有著平均水準以上的表現，生涯累積勝利貢獻值為（fWAR）5.7。

本賽季洋基的外野綜合貢獻值僅排在大聯盟第26名，卡爾森若到來將能夠在賈吉（Aaron Judge）仍待在傷病名單前鎮守角落外野，同時讓史坦頓（Giancarlo Stanton）回到指定打擊的位置。

聖路易紅雀隊棒球營運總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）先前曾透露他們打算透過交易尋找投手戰力，而洋基農場當中6到9名都是投手，而第7名的沃倫（Will Warren）在本季已經登上3A。

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