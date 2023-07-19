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NBA》從沒想過會輸！首談金塊橫掃湖人 奇兵布朗點名「詹皇累了」

2023/07/19 08:07

布朗（左）回顧金塊與湖人的西部冠軍賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊於本季西部冠軍賽中，以秋風掃落葉之姿，4比0輕鬆橫掃季中脫胎換骨的湖人，跌破不少專家眼鏡。而身為奪冠功臣之一的布朗（Bruce Brown），近日也首度談到球隊為何能在G4贏球並順利淘汰湖人，他直言關鍵就是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）累了。

回顧西部冠軍賽G4，以0比3絕對落後的湖人陷入背水一戰，因此詹姆斯也開啟「全力詹模式」，上半場隻手遮天，用13投11中的效率，狂砍31分4籃板4助攻，只不過下半場易籃再戰後，詹姆斯合計僅得9分，表現判若兩人，金塊則趁隙逆轉戰局，最終順利闖進隊史首次總冠軍賽。

近日布朗在節目上先是坦言，「我以為湖人會在落後的情況下贏得第四場比賽，而且他們會打得更加努力」，不過布朗也進一步表示，「但詹姆斯耗盡了精力，他在第三節開始時變得非常被動，然後我們就對他換了對位，他完了，他已經精疲力盡了」。

此外，布朗也透露，在與湖人的4場對決中，即便戰況膠著，但「從來沒有感覺我們會輸掉任何比賽，就算他們打得很慢，整個系列賽都投進了三分球，不過我們仍不認為會輸」。

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