MLB》教士DFA「拳王」歐多！ 下放曾耗費鉅資交易的捕手諾拉

歐多被教士隊指定轉讓。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季團隊薪資名列前茅，但戰績卻苦苦掙扎的教士隊今天做出陣容異動，他們將內野工具人「拳王」歐多（Rougned Odor）給指定讓渡（DFA），並把捕手諾拉（Austin Nola）給下放3A。

教士隊為將坎普沙諾（Luis Campusano）從60天傷病名單移出，並升上里瓦斯（Alfonso Rivas）一壘手與外野手Taylor Kohlwey，因此將歐多給DFA，諾拉以及Brandon Dixon兩人都下放到3A。同時教士隊也將右投內爾（Reiss Knehr）從15天傷病名單轉到60天傷病名單來騰出40人名單的空間。

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29歲的歐多本季出賽59場，打擊率2成10，敲出4轟、18分打點，而33歲的諾拉在最近被桑契斯（Gary Sanchez）搶走先發捕手的位置，而且本季他的打擊率也只有1成46，敲出1轟、8分打點，教士隊在2020年與水手交易迎來諾拉，而當時被當作交易包裹之一的弗朗斯（Ty France），在2022年於水手隊入選明星賽。

2020年的諾拉交易案，目前看起來教士隊是滿盤皆輸。（資料照，今日美國）

該筆7人的大型交易案當中，教士隊送出的火球男穆諾茲（Andres Munoz）現在是水手牛棚中的主力大將，本季19場出賽，主投18.1局送出28次三振，防禦率2.45，而當時教士送出的主菜，百大新秀特蘭美爾（Taylor Trammell）則還在大、小聯盟苦苦掙扎。教士除了諾拉外，拿到的後援投手亞當斯（Austin Adams）與右投Dan Altavilla，兩人都已經不在教士隊。

24歲的坎普沙諾將會頂替諾拉的位置，擔任桑契斯的替補捕手，凱普沙諾在2020年到2022年，連續3年被大聯盟官網與《棒球美國》和《Baseball Prospectus》都評為百大新秀，只不過他在2020年初登大聯盟後的機會並不多，至今僅出賽35場，本季7場比賽打擊率2成38，敲出1轟。

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