MLB》台美混血大物神速！被三振竟跑上三壘 美媒直呼罕見（影音）

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)今天在與勇士一戰展現神速快腿,靠著不死三振與對手失誤,竟一路從本壘跑上三壘。

卡洛爾在今天第一個打席就展現他驚人的快腿,靠著一支一壘邊線的高彈跳安打,直接一溜煙跑上三壘幫助球隊先馳得點。

We will use this Corbin Carroll RBI triple to let everyone know we're working to remove the closed captioning. pic.twitter.com/pzcpS3JsBg