MLB》台美混血大物神速！被三振竟跑上三壘 美媒直呼罕見（影音）

Corbin Carroll just reached third base safely...on a strikeout. pic.twitter.com/PHcxONNKv6 — Arizona Diamondbacks （@Dbacks） July 18, 2023

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今天在與勇士一戰展現神速快腿，靠著不死三振與對手失誤，竟一路從本壘跑上三壘。

卡洛爾在今天第一個打席就展現他驚人的快腿，靠著一支一壘邊線的高彈跳安打，直接一溜煙跑上三壘幫助球隊先馳得點。

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We will use this Corbin Carroll RBI triple to let everyone know we're working to remove the closed captioning. pic.twitter.com/pzcpS3JsBg — Arizona Diamondbacks （@Dbacks） July 18, 2023

第二次打擊時他雖然被三振出局，但球落地形成不死三振，捕手莫非（Sean Murphy）傳一壘時還發生失誤，卡洛爾直接一口氣從本壘跑到三壘。

卡洛爾的驚人神速也引起討論，大聯盟官方分享了卡洛爾透過三振上三壘的影片，而知名網路媒體《Jomboy Media》也指出，卡洛爾跑出了罕見的三振上三壘的表現。

本場比賽形成打擊戰，前兩局打完響尾蛇以7：5領先勇士。

卡洛爾首打席敲出三壘安打，第二打席被三振但依舊跑上三壘。（法新社）

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