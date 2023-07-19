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MLB》大谷翔平開轟霸氣甩棒+確信步太超過？ 洋基投手給出看法

2023/07/19 09:12

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平在昨日面對洋基的比賽中，擊出本季第35轟扳平戰局，在開轟後還霸氣甩棒，展現招牌「確信步」，過去諸如此類的慶祝會被視為挑釁投手，不過洋基後援右投坎利（Tommy Kahnle）卻有不同看法。

大谷昨日在7局下從金恩（Michael King）手中擊出追平比分的2分砲，霸氣甩棒後才開始慢慢繞壘。在Podcast節目「Foul Territory」上被前大聯盟明星捕手皮辛斯基（A.J. Pierzynski）問及，大谷做出此舉後還能「逃過一劫」，是否因為他也是一名投手，坎利回答：「是啊，大概吧。但我也不曉得，這只不過是甩棒罷了。」

過去這種不文明的潛規則，近年在大聯盟場上越來越少出現，不過還是偶然會發生打者開轟後向投手叫囂，導致雙方清板凳的情況。坎利也點出另一個關鍵，「他（大谷）並沒有回瞪投手，只是目送球出牆。當你開轟後盯著我看，通常我也會有點不爽，所以如果你瞪了投手，情況可能很不一樣。」

大谷昨日敲出本季第35發全壘打，開轟速度暫時超越去年打破美聯單季最多轟紀錄的「法官」賈吉（Aaron Judge），若持續維持火燙手感，有望創下全新「大谷障礙。」

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