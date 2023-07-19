MLB》紅襪明星游擊將展開復健賽！ 美媒提兩難：要考慮賣張育成...

張育成（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪史托利（Trevor Story）在開季時因為手肘受傷動刀，導致紅襪游擊防區出現大洞，今天傳出好消息，就是他即將在美國時間周五於2A進行復健賽，而當地媒體也分析史托瑞的狀況是否將影響紅襪的布局。

史托利在加盟紅襪時一開始是擔任二壘手，因為原本的游擊防區是由柏格茲（Xander Bogaerts）來擔任，不過隨著柏格茲轉戰教士，紅襪也打算讓史托利重返游擊防區，不料卻傳出傷病問題，而本季一開始接手游擊的赫南德茲（Enrique Hernández）表現奇爛無比，甚至影響到他的打擊狀態，讓張育成、雷耶斯（Pablo Reyes）、漢米爾頓（David Hamilton）、阿洛尤（Christian Arroyo）等人都守過這個位置。

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史托利預計在本周展開復健賽。（資料照）

美媒《FanSided》寫手分析，史托利的狀況可能會讓紅襪在交易大限前面臨兩個抉擇，一是如果史托利能夠及時回歸，那紅襪可能就要考慮賣掉隊上其他游擊手，像是張育成，以及農場的Chase Meidroth，或者可能可以守游擊的達爾貝（Bobby Dalbec），來換取能夠在下半季幫助紅襪隊的資產。

但如果史托利沒辦法很快回歸，又或者在復健的時候受到挫折延後回歸的時間，那紅襪可能就得留下上述的游擊手們，直到他回來為止。

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