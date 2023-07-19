NBA》恩比德「奪冠喊話」引離隊遐想 總管闢謠：他想在費城贏球

莫雷強調恩比德仍想在費城贏球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季相當不平靜的七六人，制服組不僅要處理哈登（James Harden）的去留問題，日前雙星之一的恩比德（Joel Embiid）也因為「只要能奪冠，在哪裡都可以」的言論，被外界解讀他產生離隊的想法，對此，總管莫雷（Daryl Morey）親自出面闢謠，強調恩比德「想在費城贏球」。

本季恩比德雖首嚐生涯首座年度MVP的滋味，不過球隊季後賽仍於第二輪止步，經歷了9個賽季，他至今連東部冠軍賽的地板都沒摸過，使恩比德灰心喪志，也曾多次表達失望之情，且近日他更於受訪時直言「我只想要總冠軍，無論要付出什麼樣的代價，不管我未來身在何處，在費城或是其他的球隊效力，只要有機會，我就會全力去達成這個目標，贏得我的總冠軍金盃」。

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而恩比德的爆炸性言論，加上敏感的時機點，立刻引起外界猜想他離隊的可能性，不過莫雷則回應，說明兩人已坐下談心，同時強調「恩比德想在這裡獲勝，他想為費城贏得勝利，這是他唯一想贏得的地方，即便結果並不總是完全在他的控制之下」。

休賽季七六人依舊圍繞著恩比德建隊，並在自由市場上動作頻頻，持續為他找幫手，此外，莫雷也再度重申，他們的目標是打造最強的球隊，不管哈登是否願意留在七六人，若是最終要發動交易，球隊只願意換來爭冠球員，並不會拿回非等價的報酬。

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