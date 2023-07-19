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MLB》衛冕軍先發躺一排 傳太空人看上白襪王牌席斯

2023/07/19 09:25

傳太空人有意白襪席斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人去年奪冠，不過今年並未打出衛冕軍的氣勢，與分區第一的遊騎兵尚有3.5場勝差，而隨著下半季開始、交易截止大限即將到來，現傳出太空人為了補強先發輪值，看上了白襪的王牌席斯（Dylan Cease）。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，為了補強先發投手，太空人第一順位想交易的目標，是白襪王牌席斯，不過海曼表示，儘管白襪本季與季後賽漸行漸遠，席斯成績與去年相比有所退步，球隊仍有可能不會把他放入交易名單中。

而除了席斯外，太空人還是有其他備案，例如小熊的史卓曼（Marcus Stroman）、老虎的E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、紅雀的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、以及席斯白襪的隊友吉歐里多（Lucas Giolito）等。

太空人目前不僅在季後賽名單邊緣徘徊，同時先發投手還面臨了傷痛問題，賈西亞（Luis Garcia）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）、厄奎迪（Jose Urquidy）3人都在60天傷兵名單內，瓦德茲（Framber Valdez）則是放入每日觀察名單中。

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