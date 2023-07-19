足球》27：0！ 3人踢進5球、德甲王者拜仁慕尼黑友誼賽痛宰對手

〔體育中心／綜合報導〕德甲冠軍拜仁慕尼黑今天在與德國俱樂部Rottach-Egern進行一場友誼賽，不過他們完全沒有手下留情，以27：0將對手痛宰。

在這場得分盛宴當中，穆夏拉（Jamal Musiala）、薩比策（Marcel Sabitzer）以及18歲的特爾（ Mathys Tel）三人都踢進5球，格納布里（Serge Gnabry）踢進三球。從多特蒙德加盟至拜仁慕尼黑的Raphael Guerreiro在轉隊後的第一場比賽就踢進2球。

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拜仁慕尼黑全場有3人得分來到5分。（圖片取自推特）

本場27：0的大勝，超越先前拜仁慕尼黑在2019年對上Rottach-Egern的比賽，當時他們把對手23：0擊垮。2018年兩隊交手時，拜仁也取得20：2的大勝，三場比賽下來得分差是誇張的70：2。

拜仁慕尼黑在今年拿下德甲11連霸，不過隨後馬上開除球隊執行長卡恩（Oliver Kahn）及體育總監薩利哈米季奇（Hasan Salihamidzic），主因是這季拜仁慕尼黑失去過往強勢的表現，在歐冠及足協盃都止步8強，在德甲聯賽也是靠著最後多特蒙德失手才得以奪冠。

拜仁在不久前才宣布簽下南韓後衛金玟哉，並任命前薩爾斯堡紅牛的體育總監擔任球隊新任的體育總監。

拜仁慕尼黑以27：0在友誼賽痛宰對手。（圖片取自推特）

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