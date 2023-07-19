晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》27：0！ 3人踢進5球、德甲王者拜仁慕尼黑友誼賽痛宰對手

2023/07/19 09:36

〔體育中心／綜合報導〕德甲冠軍拜仁慕尼黑今天在與德國俱樂部Rottach-Egern進行一場友誼賽，不過他們完全沒有手下留情，以27：0將對手痛宰。

在這場得分盛宴當中，穆夏拉（Jamal Musiala）、薩比策（Marcel Sabitzer）以及18歲的特爾（ Mathys Tel）三人都踢進5球，格納布里（Serge Gnabry）踢進三球。從多特蒙德加盟至拜仁慕尼黑的Raphael Guerreiro在轉隊後的第一場比賽就踢進2球。

拜仁慕尼黑全場有3人得分來到5分。（圖片取自推特）

本場27：0的大勝，超越先前拜仁慕尼黑在2019年對上Rottach-Egern的比賽，當時他們把對手23：0擊垮。2018年兩隊交手時，拜仁也取得20：2的大勝，三場比賽下來得分差是誇張的70：2。

拜仁慕尼黑在今年拿下德甲11連霸，不過隨後馬上開除球隊執行長卡恩（Oliver Kahn）及體育總監薩利哈米季奇（Hasan Salihamidzic），主因是這季拜仁慕尼黑失去過往強勢的表現，在歐冠及足協盃都止步8強，在德甲聯賽也是靠著最後多特蒙德失手才得以奪冠。

拜仁在不久前才宣布簽下南韓後衛金玟哉，並任命前薩爾斯堡紅牛的體育總監擔任球隊新任的體育總監。

拜仁慕尼黑以27：0在友誼賽痛宰對手。（圖片取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。