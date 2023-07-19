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NFL》三大明星跑衛合約竟都喬不攏 美媒點出1薪資驚人差距

2023/07/19 10:52

由左至右，巴克利、雅各布斯、帕拉德。（資料合成照）

〔體育中心／綜合報導〕跑衛在現今「重傳輕跑」的NFL有逐漸式微的傾向，昨日發生的現象更印證這點，紐約巨人巴克利（Saquon Barkley）、拉斯維加斯突擊者雅各布斯（Josh Jacobs）及達拉斯牛仔帕拉德（Tony Pollard）等三大明星跑衛皆未能與球團達成延長合約共識，這也引起聯盟一票明星跑衛們的眾怒。

巴克利、雅各布斯與帕拉德都無法獲得複數年延長合約，3人似乎都只能在特權標籤（Franchise Tag）之下迎接新賽季，再戰一年後成為自由球員。對此聯盟其他明星跑衛如亨利（Derrick Henry）、麥卡弗（Christian McCaffrey）、泰勒（Jonathan Taylor）、艾克勒（Austin Ekeler）與哈里斯（Najee Harris）都發文替跑衛同胞打抱不平。

許多球團似乎記取公羊於2018年休季簽下明星跑衛格利（Todd Gurley）的教訓，格利於2017與2018賽季連續入選職業盃與年度最佳陣容，也讓公羊在他還有2年新秀合約時，就奉上4年5700萬美元肥約續簽。沒想到2019年的格利因大傷造成效率大幅降低，導致公羊在2020年3月就將其釋出，該年球季格利加入亞特蘭大獵鷹，15場出賽僅繳出678碼，從此便淡出聯盟。

《Spotrac》進而點出一項殘酷的薪資對比，今年NFL跑衛的平均薪資為181萬美元，竟遠低於踢球員的226萬美元，顯示出跑衛在現在的NFL有越來越廉價的趨勢，更造成上述三名明星跑衛即便打出驚人賽季，依舊無法獲得複數年合約的肯定。

然而縱觀近14年NFL奪冠隊伍，在超級盃中跑出最多碼數跑衛的薪資，僅5人年薪突破100萬美元，其中又以2013年西雅圖海鷹哈文（Percy Harvin）的250萬美元最多。而近兩年奪冠的洛杉磯公羊與堪薩斯酋長，在超級盃中推進多碼的跑衛分別為阿克斯（Cam Akers）與帕切科（Isiah Pacheco），兩人年薪各不到90萬美元，更凸顯球團不需砸大錢在明星跑衛上，也能幫助球隊獲勝。

上個拿到複數年合約，且年薪達1000萬美元以上的跑衛為克里夫蘭布朗的查布（Nick Chubb），當時他於2021年與布朗簽下3年3660萬美元合約。目前自由上場上也還有庫克（Davin Cook）、杭特（Kareem Hunt）、埃利奧特（Ezekiel Elliott）等三名明星跑衛乏人問津，但依照NFL對於跑衛的重視程度，跑衛想再拿到複數年大合約恐怕已經難上加難。

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