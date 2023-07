網球》扯！匈牙利女將毀掉誤判證據還慶祝 中國張帥氣哭退賽

張帥向主審抗議。(圖片擷取自影片)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕世界排名548名的匈牙利女將托特(Amarissa Tóth)雖取得WTA布達佩斯女網賽16強門票,但這一勝卻不太光彩,因為裁判明顯誤判,讓中國對手張帥氣哭退賽,而她在比賽中擦掉讓她得利的誤判球印並高舉雙手慶祝的舉措,也在賽後引來撻伐。

這場32強比賽進行至首盤5:5平手,當時輪到張帥發球,她在回球時應該是明顯壓線的界內球,卻被判出界,張帥與主審爭論許久,並請來賽事總監,但官方還是堅持不看紅土賽場上的球印,只是影片經過回放都顯示為壓線,而之後還是維持原判。

比賽恢復後,張帥在15:30落後再次發球,只見托特還特別走到邊線將前一球誤判的界内球印用腳擦掉,讓張帥相當不滿,而場邊的球迷疑似還向張帥叫囂甚至祭出噓聲,張帥在情緒受影響後連失3分,之後丟掉該局,她回到場邊後氣到哭,在與主審跟對手握手後選擇退賽。

這起事端也在網路上引起討論,澳洲女將葛薇洛娃(Dasha Gavrilova)就痛批托特,直呼贏下這一分還有贏下這場比賽真的毀了她的名聲,自己完全無法尊重她,而且為張帥感到遺憾。

世界排名45的張帥本季女單表現淒慘,迄今已吞下13連敗,前一次贏球已經是1月底。

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don't have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it's really time you do something and investigate these, they can't make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU