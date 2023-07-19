網球》扯！匈牙利女將毀掉誤判證據還慶祝 中國張帥氣哭退賽

張帥向主審抗議。（圖片擷取自影片）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名548名的匈牙利女將托特（Amarissa Tóth）雖取得WTA布達佩斯女網賽16強門票，但這一勝卻不太光彩，因為裁判明顯誤判，讓中國對手張帥氣哭退賽，而她在比賽中擦掉讓她得利的誤判球印並高舉雙手慶祝的舉措，也在賽後引來撻伐。

這場32強比賽進行至首盤5：5平手，當時輪到張帥發球，她在回球時應該是明顯壓線的界內球，卻被判出界，張帥與主審爭論許久，並請來賽事總監，但官方還是堅持不看紅土賽場上的球印，只是影片經過回放都顯示為壓線，而之後還是維持原判。

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比賽恢復後，張帥在15：30落後再次發球，只見托特還特別走到邊線將前一球誤判的界内球印用腳擦掉，讓張帥相當不滿，而場邊的球迷疑似還向張帥叫囂甚至祭出噓聲，張帥在情緒受影響後連失3分，之後丟掉該局，她回到場邊後氣到哭，在與主審跟對手握手後選擇退賽。

這起事端也在網路上引起討論，澳洲女將葛薇洛娃（Dasha Gavrilova）就痛批托特，直呼贏下這一分還有贏下這場比賽真的毀了她的名聲，自己完全無法尊重她，而且為張帥感到遺憾。

世界排名45的張帥本季女單表現淒慘，迄今已吞下13連敗，前一次贏球已經是1月底。

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don't have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it's really time you do something and investigate these, they can't make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU — LorenaPopa （@popalorena） July 18, 2023

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