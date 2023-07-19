NBA》老鷹一哥曝心聲 「希望史奈德成為我的柯爾」

楊恩希望可以和總教練史奈德一起在老鷹奪冠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹上賽季陷入茶壺裡的風暴，一哥楊恩（Trae Young）傳出鬥走原任教練麥克米倫（Nate McMillan），球隊也在季中更換主帥，請來前爵士總教練史奈德（Quin Snyder）執教，而在兩人合作的第一個賽季結束後，楊恩透露心聲，希望史奈德教頭可以成為他的柯爾（Steve Kerr）。

楊恩參加了勇士前鋒格林（Draymond Green）的訪談，訪談中他表示：「對我來說，我希望史奈德可以成為我的柯爾。」楊恩解釋，他的意思是希望史奈德可以帶領他們奪冠，當然不只次一冠軍，而是三冠、四冠。

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柯爾2014年開始接掌勇士兵符，並建立團隊體系徹底解放柯瑞（Stephen Curry），帶領勇士多次奪冠。

史奈德過去在爵士時，也是以打造團隊聞名，在他8季的帶領下，有6季打進季後賽，並且在2020至2021賽季時，讓爵士打出了聯盟例行賽第一的戰績。

上賽季老鷹在麥克米倫的帶領下，繳出了29勝30敗的成績，史奈德接手後戰績則為10勝11敗，接著附加賽擊敗熱火取得第7種子資格，不過在第一輪6場敗給了塞爾提克。

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