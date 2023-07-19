MLB》替補的悲哀！降板凳又捲交易謠言 紅雀前百大外野含淚吐心聲

卡爾森先發地位不保。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀近日宣布，主力外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）將傷癒復出的消息，也間接代表先前頂替他位置的24歲外野手卡爾森（Dylan Carlson），得重新回到板凳，此外，卡爾森近期還捲入交易留言之中，對此，他本人於受訪時也無奈坦言，「這很痛苦且艱難」。

卡爾森貴為前百大新秀，2020年與2021年分別高居17名與13名，2021年開始，他成為球隊外野的重要戰力，只是本季他的位置被歐尼爾（Tyler O'Neill）、努特巴爾（Lars Nootbaar）與沃克（Jordan Walker）佔據，導致出賽數銳減，近期則是因歐尼爾受傷，才獲得上場機會。

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而隨著歐尼爾重返賽場，卡爾森也明白自己將淪為替補，因此他直言不諱地表達心聲，強忍淚水並帶著微微顫抖聲音表示，「我的意思是，這絕對是艱難的，我真的覺得我可以幫助這支球隊，但機會已經分散，說實話這很痛苦，我只是盡我所能做好準備，並最終幫助我們獲勝」。

此外，卡爾森也進一步透露，「自從我進入大聯盟以來，幫助紅雀獲勝一直是我的目標，但顯然，由於我的機會愈來愈少，這會讓實現這件事變得更加困難，我想成為一名先發球員，我是一名競爭者，我是一個想要參加比賽的人，我感覺我可以做很多事情。所以，當這些機會出現時，我會盡我所能」。

本季卡爾森能繳出.243/.350/.376的打擊三圍，雖然帳面成績看似普通，但他防守有著平均水準以上的表現，日前也傳出他成為洋基外野補強的目標，加上紅雀棒球營運總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）曾說明，球隊計畫補強投手戰力，因此卡爾森極有可能被當成季中交易籌碼兜售，離開效力4年的球隊。

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