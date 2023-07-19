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MLB》曾被下放新人聯盟的藍鳥強投又迷航！ 92球只投3局就退場

2023/07/19 10:35

馬諾亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年藍鳥16勝強投馬諾亞（Alek Manoah）今年狀況悽慘，還曾經一度被下放到新人聯盟。今天馬諾亞迎來回歸大聯盟後超過1個月的主場首秀，但對上教士僅投3局就退場，防禦率上升到6.18。

馬諾亞在美國時間6月5日主投0.1局被狂灌6分的比賽後就被球隊下放的新人聯盟，球隊在他於小聯盟狀況好轉將他叫回大聯盟，馬諾亞在7月首戰對上老虎，投出6局僅失1分，送出8K的優質先發收下本季第2勝，也是本季第3場的優質先發。

今天馬諾亞睽違逾1個月再度於主場先發，但面對教士他卻怎麼樣都沒有辦法節省用球數，首局就用41顆球，被索托（Juan Soto）敲出一發2分砲失掉2分，次局狀況有所好轉，雖投出1次四壞保送但沒有被敲安，但第三局他就再度被敲出串聯安打失掉2分，4局他在保送卡本特（Matt Carpenter）後讓葛里遜（Trent Grisham）擊出三壘滾地球形成野手選擇，所有人都安全上壘後就被換下場。

總計馬諾亞今天用92球僅投3.0局，被打3支安打含一發全壘打共失掉4分，送出多達5次四壞保送，防禦率上升到6.18，由於球隊最終以1：9不敵教士，他也吞下本季第8敗。

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