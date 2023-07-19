MLB》藍鳥投手教練突然被驅逐惹議 美鄉民暴怒「這裁判超爛！」

藍鳥投手教練被驅逐出場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在主場迎戰教士，不過比賽中發生詭異的一幕，藍鳥投手教練沃克（Pete Walker）在一次暫停中，突然被主審摩爾（Malachi Moore）給驅逐出場，此舉引發美國網友討論，甚至有人痛批「這裁判超爛」。

藍鳥投手教練沃克在二局上2出局馬諾亞（Alek Manoah）丟出保送後喊暫停，前去投手丘上與馬諾亞交談，不久後主審摩爾上前在投手丘旁邊站了一下，眼看沃克不理會他繼續和投手說話，便決定把他驅逐出場。

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《ESPN》報導指出，其實在驅逐出場前，藍鳥教練團就因為好壞球問題和主審抗議過，而主審摩爾也已經警告過藍鳥教練團兩次。藍鳥記者Brennan Delaney則發文解釋，暫停從投手教練踏出休息室開始，有30秒的時間限制，不過質疑主審太晚上去提醒，認為摩爾就是故意要把投手教練趕出場的。

本場比賽教士展現砲火，全場擊出4發全壘打，最終以9：1擊敗藍鳥，終止了近期一波3連敗。

Blue Jays pitching coach Pete Walker has been ejected from tonight's game. pic.twitter.com/Rkylk7OwOI — Sportsnet （@Sportsnet） July 18, 2023

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