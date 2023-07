MLB》藍鳥投手教練突然被驅逐惹議 美鄉民暴怒「這裁判超爛！」

藍鳥投手教練被驅逐出場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥今天在主場迎戰教士,不過比賽中發生詭異的一幕,藍鳥投手教練沃克(Pete Walker)在一次暫停中,突然被主審摩爾(Malachi Moore)給驅逐出場,此舉引發美國網友討論,甚至有人痛批「這裁判超爛」。

藍鳥投手教練沃克在二局上2出局馬諾亞(Alek Manoah)丟出保送後喊暫停,前去投手丘上與馬諾亞交談,不久後主審摩爾上前在投手丘旁邊站了一下,眼看沃克不理會他繼續和投手說話,便決定把他驅逐出場。

《ESPN》報導指出,其實在驅逐出場前,藍鳥教練團就因為好壞球問題和主審抗議過,而主審摩爾也已經警告過藍鳥教練團兩次。藍鳥記者Brennan Delaney則發文解釋,暫停從投手教練踏出休息室開始,有30秒的時間限制,不過質疑主審太晚上去提醒,認為摩爾就是故意要把投手教練趕出場的。

本場比賽教士展現砲火,全場擊出4發全壘打,最終以9:1擊敗藍鳥,終止了近期一波3連敗。

Blue Jays pitching coach Pete Walker has been ejected from tonight's game. pic.twitter.com/Rkylk7OwOI