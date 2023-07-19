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MLB》大物捕手雙響寫紀錄 大都會擋住白襪反撲打擊大戰勝出

2023/07/19 11:38

大物捕手阿瓦瑞茲單場雙響砲，貢獻4分打點，大都會終場以11：10險勝白襪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天和白襪進行激烈的打擊大戰，大蘋果軍團共有3人開轟，大物捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、貝提（Brett Baty）和史都華（DJ Stewart）接力開轟，其中阿瓦瑞茲單場雙響砲，貢獻4分打點，大都會擋住白襪兇猛反撲，終場就以11：10險勝，近期拉出一波2連勝。

大都會此役首局就灌進5分，包括阿瓦瑞茲的左外野2分砲和貝提的中外野陽春彈，葛朗多（Yasmani Grandal）2局上回敬一發陽春砲，林多（Francisco Lindor）下個半局敲出長打再度將差距擴大至5分，安德森（Tim Anderson）3局上也來一支適時長打追分，不過大都會砲聲隆隆，史都華4局下扛出右外野陽春砲，麥克尼爾（Jeff McNeil）得點圈敲安建功，助隊取得8：2的大幅領先。

雙方攻勢你來我往，白襪在5局上又追回2分，麥克尼爾6局下敲安打回大都會的第9分，阿瓦瑞茲則是再度開轟，中外野2分彈將差距擴大至11：4。21歲的阿瓦瑞茲此役單場雙響砲，灌進4分打點，本季共累積3場至少2發全壘打的比賽，與遊騎兵榮格（Josh Jung）和奧特曼（James Outman）並列新秀最多，距離追平阿隆索（Pete Alonso）和「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）所保有的隊史新秀紀錄只差1場。

阿瓦瑞茲在大聯盟目前累積19轟，並列本季新秀最多，目前在歷史總計21歲以下的捕手全壘打數當中高居第2名，僅次於1969年名人堂捕手班奇（Johnny Bench）的26發全壘打。

原以為大都會能夠輕鬆帶走勝利，但白襪7、9兩局的反撲讓大都會嚇出一身冷汗，單局狂追5分，最後半局再靠著班尼泰迪（Andrew Benintendi）的適時安打追到只落後1分，之後還盜上二壘，所幸大都會終結者羅伯森（David Robertson）最後仍守住勝利，大都會終場以11：10險勝。

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