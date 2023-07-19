NBA》接班詹皇扛湖人招牌！ 美媒大膽預言戴維斯「訓練營前將續約」

美媒認為戴維斯將與湖人續約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季打出驚奇的湖人，休賽季於自由市場上進行一連串的補強，使得球隊頓時成為奪冠大熱門，而《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）也大膽預測，「戴維斯（Anthony Davis）肯定會續約湖人，並於訓練營前處理完這件事」。

麥克曼奈明近日於節目上透露，戴維斯在湖人的表現非常出色，並幫助球隊取得2020年總冠軍，因此總管佩林卡（Rob Pelinka）當然希望他能繼續留隊。

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同時麥克曼奈明還表示，「我不太關心續約的事會怎樣發展，無論是長度、總金額等等，這都是佩林卡、保羅（Rich Paul）和老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）需要去解決的，但從目前我得到的消息來看，達成一定的協議是可預期的，因為當戴維斯和詹姆斯（LeBron James）同時在場上，他們兩人的價值無法被複製，所以你根本不會想去嘗試交易戴維斯」。

此外，麥克曼奈明更進一步分析，詹姆斯即將屆滿39歲，球隊勢必要考慮接班問題，這時選擇動到戴維斯非常不切實際，畢竟這可能會浪費詹姆斯剩下的球員生涯。同時麥克曼奈明也解釋，「如果球隊沒有提供合適的續約報價，不少人會透過其他方式來向球隊施壓，所以從我的角度來看，我相信戴維斯在參加訓練營的時候，他將會和湖人完成續約」。

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