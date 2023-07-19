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NBA》CP3如何幫助20歲新星？ 勇士一哥柯瑞提出見解

2023/07/19 11:28

保羅與柯瑞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕38歲明星控衛保羅（Chris Paul）來季將身披昔日勁敵勇士的戰袍，與柯瑞（Stephen Curry）並肩作戰誓言重返冠軍榮耀，他也相信保羅的到來，能夠幫助20歲新星庫明加（Jonathan Kuminga）更迅速地成長。

保羅被交易至勇士的消息公布當時，勇士老將D.格林（Draymond Green）就曾表態保羅的到來將讓庫明加受益良多，對此柯瑞也很同意。他接受《NBC Sports》訪問表示，「保羅在場上的空間理解與決策，都是在他身邊打球時值得去效法的模式，同時我們也加以去觀察、理解他如何影響比賽。」

對於保羅如何帶領像庫明加等年輕好手，柯瑞稱讚保羅的帶隊能力，「他整個職業生涯都做得很好，他不怕需要發聲去領導，而我們需要聲音來幫助我們的年輕球員。他非常有競爭力，有著獲勝的渴望，這就是你需要的DNA。」柯瑞堅信，保羅能夠給出勇士年輕球員贏球的藍圖，小將們也必須更努力向保羅學習。

目前仍不清楚保羅來季在勇士的定位會是替補上陣，或是加入先發打造小球陣容。但無論如何，庫明加都將與這位未來名人堂球星共享大量的上場時間，勇士老大哥們也都相當期待保羅能夠帶給這位2021年首輪大物什麼樣的改變。

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